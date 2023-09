5+1 tényező, amiktől nyolc hónap alatt megrogyott az idei költségvetés

Pénteken közzétette az augusztusi és idei első nyolchavi államháztartási és költségvetési folyamatokról szóló részletes jelentését a Pénzügyminisztérium. Azt már a két héttel ezelőtti gyorsjelentés után lehetett tudni, hogy az idei volt minden idők legrosszabb augusztusa: mínusz 358 milliárd forinttal zárta az állam. Ezzel gyakorlatilag nyolc hónap alatt akkora lett az államháztartás hiánya (3298,7 milliárd forint), amennyit egész évre terveztek (3400,2 milliárd forint), és hogy a költségvetés ebben a formában tarthatatlan, azt Varga Mihály is elismerte.

link Forrás

A pénzügyminiszter már júliusban beszélt arról, hogy szeptember végéig felülvizsgálják az idei költségvetést, tegnap a közgazdász vándorgyűlésen pedig nemcsak ezt ismételte meg, hanem beszélt lehetséges új adóterhekről (a bankok megadóztatásának ötlete el is intézte a forintot és az OTP tőzsdei árfolyamát), amik bemutatását október elejére ígérte, illetve állami beruházások leállításáról, elhalasztásáról. Igaz, az adóemelésről szóló szavait Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető elég nyersen az aggódó pénzügyminiszter magánvéleményének nevezte, amiből úgy tűnhet, mintha a frakciótól nem várhatna támogatást Varga a költségvetés stabilizálására.

A most megjelent adatoknak köszönhetően már azt is tudjuk, hogy mik voltak azok a legfontosabb tényezők, amelyek miatt az államháztartás hiánya augusztus végére elérte az éves előirányzat 97 százalékát. Röviden:

ami csak lehet, rosszabbul alakult, mint a pénzügyi kormányzat várta, az első nyolchavi és az augusztusi adatok is azt mutatják, hogy a bevételi és a kiadási oldalon is baj van. Összeszedtük, hogy melyek azok a legnagyobb tételek, amik külön-külön is százmilliárdokkal felelősek azért, hogy heteken belül ismét változtatni kell a tavaly júliusban megalkotott, és azóta többször átdolgozott költségvetésen, amely eddigi evolúciója így nézett ki:

link Forrás