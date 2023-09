Lebuktak a 444 firkászai, céges pólóban mászkálnak a Margit körúton

Nem elég, hogy hazánk ellen szervezkednek és ki-tudja-miben sántikálnak, arcátlanul ünnepeltetik 10. születésnapjukat is a 444 propagandistái. Én tudják mit kaptam apámtól a születésnapomra? Egy jó nagy büdös pofont!

A nemzetközi ármánykodás nagymesterei büszkén viselik sátáni emblémájukat szívük felett, de szerencsére pont arra járt olvasóriporter-lesifotósunk, hogy megörökítse őket nevetséges viselkedésük közben, amivel egy egész országot próbálnak lejáratni, de eddig csak magukat sikerült.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Nagyon magyaráz valamit az okostojás kisöreg a naiv bölcsészkar-fiókáknak, biztos itt avatja be őket a bábmester ördögi tervébe, hogyan kaparintsák meg Pannónia édesvízkészletét. Már a gesztikulációból is egyértelműen látszik: ha lenne mansplaining, ez biztosan az lenne.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Meg egyébként is, sétálgatnak itt napközben, miért nem dolgoznak munkaidőben? Pontosan tudjuk, hogy még sosem kapáltak egy rendeset, rájuk férne egy napszúrás 16 óra görnyedés után a királyi ménesbirtokon!

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Na tessék, ez a pojáca is kéz nélkül biciklizik, majd jól orra fog esni a villamossínekben. De legalább jól látható a pólóján a gittegylet neve, hogy mindenki tudja, miért ilyen ostoba. A szörny kezében meg biztosan Simicska bombája, ami akkorát robbant! Ha-ha!

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Nem, hogy az autójában ülne, mint minden tisztességes ember.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Még egy dalos pacsirta, aki pont akkor jön ki a templomból, amikor még csak mise sincs. Biztos azt sem tudja, hogy fontosabb dolgok is történtek ezen a szent helyen 10 éve, mint az ő szánalmas munkahelyének évfordulója: 2013. őszén itt házasodott meg a Miniszterelnök Úr másodszülött leánya és egy rendkívül sikeres üzletember!

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ahelyett, hogy az anyaszentegyház ügyes-bajos dolgaiban vájkálódna, levehetné a lábát a falról és kihúzhatná magát rendesen! A telefonokat is kérjük kikapcsolni Isten házában.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ahogy ezek a paprikajancsik is csak nevetgélnek meg kávézgatnak, a gyár meg üres. A GDP gyarapítása helyett biztos az IMF gazdagítása jár az eszükben! És még hülyeségek is vannak nyomtatva a pólóikra.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Legalább a fenti elvtárs adna valamit a közösbe, ha nem lenne felháborító, hogy a neomarxista kerületvezetés csillagászati összegeket szed be már egy óra parkolásért is, amit aztán még jól le is nyúlnak, hogy méhlegelőt építsenek az autósávok helyére. Teljesen alkalmatlanok még a lopáshoz is.

De ami a legdühítőbb, hogy ezeket a bazári gúnyákat az interneten árulják olyan pénzekért, amennyiből az infláció előtt jóllakott egy négytagú család sajtos-tejfölös lángossal bármelyik balatoni szabadstrandon. Döntsék el önök, megérdemelnek-e egy újabb esélyt.