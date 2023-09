Zelenszkij megérkezett Kanadába, hogy további támogatást szerezzen

Volodimir Zelenszkij gépe péntek reggel landolt az ottawai reptéren, ahol Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau fogadta. Az ukrán elnök Washingtonból repült át, ahol Joe Biden amerikai elnökkel találkozott. A BBC azt írja, Zelenszkij előzetes bejelentés nélkül érkezett Kanadába, hogy további támogatást szerezzen Ukrajna számára.

Az amerikai elnökkel is azért találkozott, hogy további finanszírozásokat gyűjtsön az Ukrajnát megszálló orosz erőkkel szembeni küzdelemhez. A hét elején a New York-i ENSZ-ülésen is sürgette a világ vezetőit, hogy támogassák Ukrajnát. Az amerikai kongresszus már több mint 110 milliárd dollárnyi segélyt engedélyezett Ukrajnának. Zelenszkij mostani látogatása során Biden további 325 millió dollárnyi támogatást hagyott jóvá Ukrajna számára.

Zelenszkij az ENSZ közgyűlése előtt bírálta Lengyelországot, Szlovákiát és Magyarországot az ukrán gabonaimport tilalma miatt. Lengyel ország közben bejelentette, hogy a gabonavita miatt nem szállít több fegyvert Ukrajnának.