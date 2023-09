Szijjártót váratlanul megkérdezték a baráti amerikai tévécsatornán, hogy az orosz és a belarusz külügyminiszter mellett az ukrán kollégájával is szokott-e találkozni

Igazán baráti beszélgetésnek indult a Newsmaxon Greta Van Susteren és Szijjártó Péter társalgása. Szijjártó nem győzte jelezni, mennyire egyetért a kérdezővel, közösen sajnálkoztak, hogy az ENSZ tehetetlen a háború ügyében és blokkokra oszlik a világ úja. A magyar külügyminiszter pedig előadta az itthon már unalomig ismert paneljét arról, hogy a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani, ő még mindig kapcsolatban van a belarusz kollégájával és találkozik az orosz külügyminiszterrel is másnap. Szijjártó felháborodva el is mesélte az amerikai nézőknek, hogy az Európai Parlament megrótta őt a februári minszki látogatása miatt. (A fehérorosz külügyminiszterrel Szijjártó egyébként Budapesten is találkozott.)

És itt történt némi megakadás, mert Greta Van Susteren rákérdezett, hogy az orosz és belarusz külügyminiszter mellett beszél-e Szijjártó a másik oldal képviselőivel is, az ukrán vagy a brit nagykövettel. Aztán megismételte újra, hogy egyértelmű legyen:

Greta Van Susteren: Úgy tűnik, hogy azokkal beszél, akik a helyzet azon oldalán állnak, és ahhoz, hogy egy komoly vita folytatódjon, beszélnie kell a másik oldal embereivel is.

Szijjártó: Persze, nyilvánvalóan teljesen igaza van. Mivel az európai külügyminiszterek találkoznak havonta egyszer, lehetőségünk van arra, hogy rendszeresen beszélgessünk egymással, de úgy gondolom, hogy beszélnünk kell azokkal is, akik az Európai Unión kívül vannak. Természetesen az ukránokkal folyamatos a kapcsolat, hiszen szomszédok vagyunk. Mi Magyarországon az ország történetének eddigi legnagyobb humanitárius akcióját hajtottuk végre, több mint egymillió menekültet fogadtunk be Ukrajnából.”

Azt az amerikai nézők nem tudhatták meg, hiszen Szijjártó elmaszatolta a választ, hogy a háború kitörése óta az EU-s tagországok külügyminiszterei közül egyedül a kommunikációs csatornák fenntartásáról szónokló magyar nem ült le tárgyalni az ukrán külügyminiszterrel. Ahogy nem igazán sikerül tárgyalni az amerikai külügyminiszterrel sem. A kérdésben szinén példaként szereplő Egyesült Királyság pedig már nem része az EU-nak.

Ugyanakkor Szijjártó az orosz külügyminiszterrel valóban tárgyalt most újra, és utazik is majd Moszkvába. Kijevet nem ejti útba.

ÉS talán az sem világos az amerikai nézőknek, hogy egymillió ukrán menekültet sem érdemes keresni Magyarországon, mert ennyit egyáltalán nem fogadtunk be.

Valahogy ezek a Szijjártó-interjúk a Newsmaxon - hiába nagyon baráti a hangulat - mindig kapnak egy kis gellert. Legutóbb Szijjártó nem érezte fontosnak reagálni a műsorvezetőnek arra az állítására, hogy Orbán Viktor történelmileg a Kreml támogatója.