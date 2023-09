Lavrov: A nyugati hatalmak az ukránokat felhasználva közvetlen háborút folytatnak Oroszország ellen

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a többi nyugati ország háborúban áll Oroszországgal, mondta a CNN szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a New York-i ENSZ-közgyűlésen. „Nevezhetjük ezt hibrid háborúnak, de ez nem változtat a valóságon. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a többiek az ukránokat felhasználva közvetlen háborút folytatnak ellenünk” – fogalmazott.

photo_camera Fotó: DAVID DEE DELGADO/Getty Images via AFP

Lavrov arról is beszélt, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által javasolt béketerv nem megvalósítható. A tervben nem szerepel, hogy az ukránok átengednek területek Oroszországnak, illetve az sem, hogy Kijev nem kérvényezi felvételét a NATO-ba. Az orosz külügyminiszter azt is kizárta, hogy Oroszország visszatérjen a fekete-tengeri gabonamegállapodáshoz, a Kreml úgy érzi, hogy becsapták őket. Lavrov a Nyugatot egy hazugságbirodalomnak nevezte, ami képtelen tárgyalni a világ többi részével. Szijjártó Péter is kint van New Yorkban, pénteken tárgyalt is az orosz külügyminiszterrel, az ukrajnai helyzet mellett az energiabiztonságról egyeztettek. Szergej Lavrov megígérte, hogy Oroszország teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit. Kiderült, hogy magyar külügyminiszter október 11-én Moszkvába utazik, ahol energetikai kérdések tárgyal majd Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettessel.

Szijjártó szóba hozta a történelemhamisító orosz történelemkönyvet is, erről Lavrov azt mondta, hogy Putyin legutóbbi nyilatkozata az irányadó. Putyin szeptember közepén beszélt arról, hogy „hibás politika volt tankokat küldeni 1956-ban Magyarországra és 1968-ban Csehszlovákiába. Régóta elismertük, hogy a Szovjetunió politikájának ez a része helytelen volt, és csak feszültséghez vezetett. A külpolitikában nem szabad semmi olyat tenni, ami egyértelműen ellentétes más nemzetek érdekeivel”.