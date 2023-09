Lezárult egy korszak Érden, de úgy néz ki 2024-ben sem fogunk unatkozni az önkormányzati választásokon

Jövőre is izgalmasnak ígérkezik az érdi önkormányzati választási időszak. Míg az előző kampány a Fidesz jogsértő plakátjaitól, a korábbi polgármester által átadott, balesetveszélyes játszótértől és az érdi Kubatov-listától volt hangos, 2024-ben új kihívások várhatnak a jelenlegi ellenzéki polgármesterre, Csőzik Lászlóra. Vagyis hát új kihívó: minden arra utal, hogy a város közéletében 1989 óta aktív, az előző választáson elszenvedett veresége előtt Érdet 13 éven át polgármesterként vezető fideszes T. Mészáros András, akihez a korábban felsorolt ügyek, és még sok másik is, köthető, nem fog elindulni az önkormányzati választáson. A jelenlegi polgármester azonban nem aggódik, egy a Népszavának adott interjújában például arról beszélt nemrég, hogy szerinte,

„ha ma lenne a választás ismét megnyerhetném”.

photo_camera Csőzik László, Érd polgármestere

Jogsértő plakátokkal feldíszített út a bukás fele

T. Mészáros András a '90-es évek óta vett aktívan részt, és vesz részt a mai napig is a megyei jogú város életében. Bukásában pedig nem csak az ellenzék összefogásnak volt kulcsfontosságú szerepe, hanem egy fideszes magánéleti bosszúdráma is közrejátszott, amibe még Egerszegi Krisztina családtagjai is bele lettek húzva. A Fidesz frakciójából ugyanis, egy 1 évvel a választások előtt kirakott önkormányzati képviselő, Tekauer Norbert is váratlanul elindult az akkori fideszes polgármester ellen.

Az érdi Fidesz-frakció egyik tagja szerint mindez azután történt, hogy T. Mészáros elégedetlen volt a városi kézilabdacsarnok beruházásának előkészítésével, ezért kijelentette, hogy nem hajlandó többet együtt dolgozni Tekauer élettársával, Szántó Erzsébettel, az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjével. Szántót ezt követően villámgyorsasággal, hivatalosan indoklás nélkül hívta vissza a városvezetés. Tekauer pedig válaszul nemcsak, hogy nem volt hajlandó megszavazni saját élettársa visszahívását, de nyíltan szembe is ment az érdi Fidesz akaratával, és saját klubvezetői pozíciójáról is lemondott. Ezután pedig állítólag azért kellett távoznia a Fidesz frakciójából, mert nem tartotta a pártfegyelmet. T. Mészárosnak így az ellenzék által közösen delegált Csőzik mellett, egy korábbi párttársával is fel kellett vennie a versenyt.