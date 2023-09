38 méteres alagutat ásott az esztergomi robbantó

Az esztergomi robbantás után vizsgálódó Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálatának Bűnügyi Technikai Főosztálya megállapította, hogy az elkövető egy 38 méter hosszú alagutat épített magának a házból kiindulva, ami a robbanás ellenére épségben maradt – írta meg a Blikk.

Úgy tűnik, az elkövető az ingatlanban olyan, Magyarországon engedély nélkül nem beszerezhető, nagy mennyiségű vegyi anyagot tárolt légmentesen, ami szoba-hőmérsékletű levegőn illékonnyá válik és nagy erejű robbanást okozhat.

Az elkövető a rendőrségi akció idején a vegyi anyagot tartalmazó tartályt felnyitotta – nem kizárhatóan direkt, a nagyobb robbanás érdekében felborította –, majd a cseppfolyós anyag a levegővel keveredett.

photo_camera Katonák az esztergomi robbantás után 2023. szeptember 20-án. Fotó: Németh Dániel/444

A férfi gázmaszkot viselt a házban, amit csak akkor vett le, amikor az épületből kilépve a rendőrökkel tárgyalt, és a gázmaszkot a robbanáskor is viselte. A TEK 4,5 órán át próbált tárgyalni a robbantóval.

A szándéka kétséget kizáróan az volt, hogy megölje a rendőröket.

A Központi Nyomozó Főügyészség a bűncselekmény mielőbbi teljes körű kivizsgálása érdekében továbbra is folytatja az eljárást, a helyszínen most is nyomoznak.

Szombaton hazaengedtek egy rendőrt a Honvédkórházból, három társát még benntartják, egyikük az intenzíven van.