Dobta a Lego az ötletet, hogy újrahasznosított műanyagpalackokból gyártsák az építőkockákat

A dán játékgyártó 2021-ben jelentette be, hogy a továbbiakban nem használnának kőolaj-alapú műanyagot építőkockáikban, helyette pedig áttérnének az újrahasznosított műanyagokra. Akkor közölték, hogy kifejlesztették a PET palackokból készült építőkockák prototípusát, ami reményeik szerint alternatívája lett volna a korábbi, műanyagból készült kockáknak. Hétfői bejelentése szerint azonban a Lego úgy döntött, dobják ezt az ötletet, mondván, az újrahasznosított műanyagok használata nem csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást.

Ezzel együtt viszont közölték, hogy továbbra is „teljes mértékben elkötelezettek a fenntartható anyagokból készült Lego-kockák gyártása mellett, és „vizsgálják” a műanyagot helyettesítő alternatív anyagokat, mert „a fenntarthatóság egyre fontosabb” vásárlóik számára is. Igaz, Niels Christiansen, a Lego vezérigazgatója közben arról is beszélt, hogy nincs olyan „varázslatos anyag”, ami megoldaná a cég fenntarthatósági kihívásait. „Több száz anyagot teszteltünk. Egyszerűen nem sikerült ilyen anyagot találni.” Ettől függetlenül továbbra is tervezik, hogy 2032-ig fenntartható anyagokból készítsék a Lego-kockákat. A Lego játékait nagyrészt akrilnitril-butadién-sztirolból készíti. (BBC)