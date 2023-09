Vitézy szerint ha nincs elég busz, nem lehet meggyőzni az autósokat, hogy buszra szálljanak

Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár – miután kifakadt a rendőrség galogosokat becsicskító videóján – egy Facebook-posztban írt arról, hogy több üzenetet is kapott arról, hogy hétfő regel Budakeszin és a Budakeszi úton nem lehetett felférni reggel a buszokra.

„A mai nap tényleg az átlagosnál is rosszabb volt: a műholdas forgalomirányító rendszer adatai szerint reggel 7 és 9 között a 22-es, 22A és 222-es vonalakon 35 db busznak kellett volna belépnie Budakesziről Budapestre, ehhez képest 21 db lépett be” – írja Vitézy, hozzátéve, hogy ez az előírt szolgáltatás 60 százaléka.

„Ezzel a szolgáltatással nyilván senkit nem fogunk meggyőzni, hogy az autóját létéve busszal járjon Budapestre, de a ma Budakesziről a fővárosba vagy városon belül a Budakeszi útra ingázók számára is azt jelenti, hogy elkésnek és 10-20 percen át kell egy buszra várniuk, amire felférnek.” Szerinte a dugók mellett most még a személyzethiány is tetézte a bajt, „ahogy ez mindennapos mostanában”, mert „a Volánbusz az utóbbi időben rendszeresen nem adja ki az előírt mennyiségű buszt a kék agglomerációs vonalakra, a 22-es buszscsaládról ma 4 db busz is hiányzott csak emiatt, de Törökbálint, Solymár és Gyál felé is hiányoztak buszok”. Vitézy ehhez hozzátette, hogy „eközben persze a bezárt vasútvonalakon buszok tucatjai pótolnak vonatokat az ország más részein...”

Szerinte „általánosságban is érezhető, hogy a pár éve az állam által átvett kék buszos agglomerációs járatokon összességében romlik a szolgáltatás megbízhatósága”, emiatt pedig „a Fővárosnak és a BKK-nak is van itt tennivalója, nem lehet csak az államra mutatni, hisz a jegybevételek a belső szakaszokon a fővároshoz folynak be”.