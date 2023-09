A Parlament is megszavazta Novák Előd ötmilliós büntetését a cigánybűnözés szó miatt, Hadházy azért tartózkodott, mert ezzel Kövér önkénye ellen tiltakozott

A Parlament 148 igen, 10 nem és 2 tartózkodás mellett megszavazta azt az 5 millió forintos büntetést, amit Kövér László házelnök rótt ki még a nyár elején Novák Elődre, a szélsőjobboldali Mi Hazánk képviselőjére. Novák akkor nem fogadta el a döntést, fellebbezett, Kövér ezért a plenáris ülés elé vitte a kérdést, ennek volt most a szavazása.

A szavazás érdekessége volt, hogy a néppártosodó Jobbik képviselői a cigánybűnözés hallatán nosztalgikus hangulatba kerülhettek, mert együtt szavaztak a pártjukból kivált ádáz ellenfeleikkel. A tíz nemmel szavazó listája így nézett ki:

Balassa Péter Jobbik

Bencze János Jobbik

Dudás Róbert Jobbik

Sas Zoltán Jobbik

Z. Kárpát Dániel Jobbik

Dr. Apáti István Mi Hazánk

Dócs Dávid Mi Hazánk

Dúró Dóra Mi Hazánk

Novák Előd Mi Hazánk

Szabadi István Mi Hazánk A két tartózkodó Hadházy Ákos független és Ritter Imre német kisebbségi képviselő voltak.

Megkérdeztem az állva szavazó Hadházyt, miért tartózkodott, amire a független ellenzéki képviselő ezzel válaszolt:

"Mert csak azért járok be szavazni, mert Kövér belezsarolt (múltkor például az egészségügyi problémámról is papírt kért igazolásnak), viszont nem nagyon követem azt a színjátékot, ami a - szerintem - nem legitim módon létrejött parlamentben zajlik. Őszintén szólva nem voltam képben, hogy miért kapta a büntetést, bár sejtettem, hogy vállalhatatlan dolog miatt, hiszen a náci párt tagjának lenni önmagában is vállalhatatlan (ha bemegyek szavazni, két dolog miatt teszem azt állva: nyilván ez egy gyenge tiltakozás Kövér zsarolása és az tisztességtelen választás miatt, másrészt nem vagyok hajlandó egy náci mellé beülni.) De nem is érdekelt, mit mondott vagy csinált Novák, alapjaiban úgy gondolom, Kövér önmagának adott fegyelmi jogköre vállalhatatlan és törvénytelen, így az akkor is az, ha történetesen kivételesen egyetértek azzal, hogy Novák tette nem vállalható és egyáltalán nem akarom védeni. A sztori még május 22-én indult. Ekkor mondta el Novák Előd a "Miért nem lép fel a kormány a Facebook önkényével szemben?" című interpellációját, a levezető elnök Lezsák Sándor volt.

Itt hangzott el, hogy „a Facebook orwelli világának újbeszél nyelve a beteges polkorrektség jegyében számos programpontunkat sem engedi említeni a szegregációtól kezdve a cigánybűnözés elleni fellépésen át az LMBTQP-felvonulások betiltásáig”. A cigányok még egyszer szóba kerültek: „Tévedés az a megközelítés, hogy a magántulajdonban lévő Facebook azt tilt ki a felületéről, akit akar, mert ennyi erővel egy vendéglő- vagy diszkótulajdonos is kiírhatná, mondjuk igény volna rá, hogy »Cigányok nem léphetnek be!«”

Lezsák amúgy megköszönte a felszólalást, nem kifogásolta a cigányozást, csak az államtitkári válasz és Novák viszontválasza után kérte meg a Mi Hazánk képviselőjét, hogy „kerülje azt a konfliktusmezőt, hogy kimondja a cigánybűnözés kifejezést”. A válaszadó Répássy Róbert államtitkárnak pedig mindössze annyi kifogása volt, hogy nem értette, Novák miért hasonlította a cigányokat a Mi Hazánkhoz.

Kövér László házelnök nagyjából két héttel később, június elején közölte, hogy megbünteti a Mi Hazánk-ost.

Az ötmilliós büntetés nagynak számít, de nem példa nélkülinek. A csúcstartó Jakab Péter, aki még jobbikos korában nevezte ficsúrnak Kövért és a fideszes képviselőket, ezt 9,6 millió forintja bánta volna, de gyűjtést indított a pénz előteremtésére. Tordai Bencét 8,2 millióra büntette Kövér, mert az ülésteremben odalépett Varga Mihály pénzügyminiszterhez és közben kérdéseket tett fel neki, amit a mobiltelefonján közvetített. A párbeszédes politikus is adakozásra kérte híveit.