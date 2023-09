Ellenséggyártás és trollkodások

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne szokás szerint az elmúlt 24 óra legfontosabb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

photo_camera Kocsis Máté a parlamentben 2023 szeptember 25-én Fotó: Németh Dániel/444

Már a pénzügyminiszter is elismeri, mekkora bajban a gazdaság --> szállj bele törvényekkel a civilekbe meg a sajtóba! Nagyjából ez lehet a mögöttes logika a Kocsis Máté által belengetett új, szuverenitásvédelmi törvénycsomag esetében.

Hétfőn elindította az őszi ülésszakot az Országgyűlés, Orbán Viktor napirend előtt szidta Brüsszelt, és elmondta azt is, hogy mivel szerinte a jegybank nem tudott mit kezdeni az inflációval, ezért a kormány átvette a feladatot. Ugyanakkor az ország gazdasági nehézségeiről Orbán nem nagyon beszélt, csak elismételte, hogy semmiképpen nem fognak megszorítani, miközben az elmúlt bő egy évben egymást érték a megszorító intézkedések. A miniszterelnök és a frakcióvezetők vitáját videós formátumban is összefoglaltuk. Hétfőre kiderült az is, hogy még mindig csökken a magyar reálbér, nettó 311 400 forint a jellemző magyar kereset, és hogy év végéig marad a boltokban a kötelező akciózás.

Hétfő reggeli cikkünkben írtunk arról, hogy a Fideszben még mindig nem tudják kit indítsanak Budapesten Karácsony ellen, délután pedig reagált a főpolgármester is, aki megüzente: azt fogja legyőzni, akit Orbán ráküld.

És miközben kiderült, hogy Schmidt Máriáék képzik tovább a történelemtanárokat négycsillagos wellness-hotelekben, mi arra kértük olvasóinkat, hogy számoljanak be tapasztalataikról, ha az ő gyerekeik is konténeriskolába kell járjanak. Beszámoltunk arról is, hogy botrányba fulladt az ELTE nyári kurzusa, miután kiderült, hogy két ismert amerikai náci is beiratkozott, míg a teljesen kiüresített ombudsman ismét a kormánynak kedves megállapításokra jutott, ezúttal a pedagógusok polgári engedetlenségének megítélésével kapcsolatban.

Hír volt még a nap folyamán, hogy

Azzal pedig direkt nem foglalkozunk részletesebben, mert nyilvánvaló trollkodásnak tartjuk, hogy parlamenti űrpolitikai csoport alakult Kósa Lajossal és Bánki Erikkel.

Közlekedés

photo_camera A Kálmán Imre EuroNight vonat a Keleti pályaudvaron Forrás: MÁV / Facebook

Egy hete kezdődött a Budapest–Hegyeshalom vasútvonal felújítása. Felhívásunkra olvasóink pozitív és negatív tapasztalatokról is írtak nekünk. Egy dologban egyetértettek: értékelik a vasutasok erőfeszítéseit.



Úgy alakult, hogy hétfőn két hírünk is részben Vitézy Dávidhoz kapcsolódott: a volt államtitkár egyrészt (joggal) kiakadt a rendőrség gyalogosokat becsicskító oktatóvideóján, másrészt pedig arra figyelmeztetett, hogy ha nem lesz elég busz, nem lehet meggyőzni az autósokat, hogy buszra szálljanak. Kapcsolódó hír volt, hogy becslések szerint ezer sofőr hiányzik a Volánbusznál.



A háború

photo_camera Fotó: MATTHIAS MERZ/dpa Picture-Alliance via AFP

Elsősorban nem fronthírekről, hanem elsősorban légicsapásokról és diplomáciai csörtékről szóltak az elmúlt napok: miközben gabonaraktárakat támadtak az oroszok Odesszában, az ukránok azt állították, hogy megölték az orosz fekete-tengeri flotta parancsnokát. Hír volt az is, hogy befutottak Ukrajnába az első amerikai Abramsok, de egyelőre csak nagyon óvatosan szeretnék bevetni őket, Moszkva körözést adott ki a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság vezetői ellen, az Állami Duma elnöke szerint pedig Ukrajna vagy kapitulál Oroszország feltételei szerint, vagy megszűnik államként létezni. Közben az ENSZ bizottsága arra jutott, hogy az orosz hadsereg halálra kínozza az ukrán informátornak tartott embereket, és kiderült, hogy a lengyelek mégis küldenének fegyvereket az ukránoknak, de csak használtakat, míg a választásra készülő varsói kormány ezúttal Berlinnel akaszkodott össze.