Kína teljes 1,4 milliárdos népessége sem tudná megtölteni az országban üresen álló összes új lakást

Még Kína 1,4 milliárdos lakossága sem tudná betölteni az összes üresen álló új lakást - érzékeltette a kínai ingatlanpiaci válság nagyságát He Keng, a statisztikai hivatal korábbi helyettes vezetője, aki Kínában ritkaságszámba menő nyíltsággal beszélt az ország ingatlanpiacának válságáról. A Reuters híre felidézi: Kína ingatlanszektora, amely egykor a gazdaság pillére volt, 2021 óta zuhant, amikor az Evergrande ingatlanóriás az új hitelfelvételek korlátozását követően nem teljesítette adósságkötelezettségeit. A cég részvényei ráadásul hétfőn ismét nagyot, 24 százalékot estek, miután egy adósság-átütemezési terve meghiúsult.

A Reuters megjegyzi: az olyan nagynevű kínai fejlesztők, mint a Country Garden Holdings szintén a mai napig a fizetésképtelenség határán vannak.

A pekingi külügy ugyanakkor nem osztja az esetleges válság miatti aggodalmukat, a Reuters által idézett közleményük szerint „időről időre felbukkannak olyasféle megjegyzések, amelyek a kínai gazdaság összeomlását jósolják. De ami összeomlott, az az ilyen retorika, nem pedig Kína gazdasága”.

A Nemzeti Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai is ezt az optimizmust erősítik: azok szerint augusztus végén az eladatlan lakások összesített alapterülete 648 millió négyzetméter volt. A Reuters számításai szerint ez 7,2 millió otthonnak felelne meg, a 90 négyzetméteres átlagos lakásméretet alapul véve, de még 60 négyzetméteres átlaggal is csak nagyjából tízmillió lakást jelentene. Persze nem ez lenne az első eset, hogy a hivatalos kínai statisztika a valóságnál kedvezőbb képet mutat.

A He Keng által mondott és a statisztikai hivatal által közölt adatok különbségének oka lehet az is, hogy a hivatalos statisztikákba nem számítanak bele azok a lakások, amelyet már eladtak, de a pénzügyi problémák miatt még nem fejeztek be, vagy a spekulánsok által a legutóbbi, 2016-os piaci fellendülés során megvásárolt, de üresen álló lakások. A becslések szerint ez a két csoport teszi ki a kihasználatlan területek nagy részét.

He Keng a dél-kínai Tungkuan (Dongguan) városában tartott fórumon azt mondta: minden szakértő nagyon eltérő számot ad meg az üresen álló lakások számáról, de „a legszélsőségesebbek szerint a jelenlegi üres lakások száma 3 milliárd embernek elegendő”. Szerinte ha ez túlzás is, az valószínű, hogy 1,4 milliárd ember nem tudná megtölteni az összes üres új lakást.