Meghalt az NCIS-sorozatból ismert David McCallum

Kilencvenéves korában elhunyt a Man From U.N.C.L.E. kémsorozat miatt korábban Emmy-díjra jelölt David McCallum. A skót színészt manapság főleg az egyik helyszínelők típusú sorozatból lehetett ismert: ő volt az utolsó megmaradt eredeti szereplője a CBS-en futó NCIS-nek, amelyben két évtizeden át játszotta Donald "Ducky" Mallard főorvosszakértőt, a pszichológiai profilalkotáshoz értő, excentrikus, de rendkívül hatékony nyomozót.

photo_camera David McCallum

Fotó: VALERY HACHE/AFP

David McCallum a Deadline híre szerint hétfőn békésen, természetes halállal hunyt el a New York-i Presbyterian Kórházban, családja körében. 90 éves volt, alig egy hete ünnepelte születésnapját.

A Glasgow-ban született McCallum 1958-ban kezdett forgatni. Több mint húsz mozifilmben szerepelt, köztük az 1963-as háborús filmben, A nagy szökésben, amelyben többek között Steve McQueen, Richard Attenborough és Charles Bronson voltak a színésztársai.

Az 1964-1968 között futó The Man From U.N.C.L.E. filmsorozat, majd abból készült hat mozifilm hozta el neki a világhírt, abban Ilja Kurjakin titkos ügynököt játszotta. Érdekesség, hogy az 1980-as években egy magyar produkcióban is szerepelt: az 1985-ben készült, Málnay Levente rendezte Az aranyifjúban mások mellett Ernyey Béla társaságában játszotta az egyik főszerepet, Zombori felügyelőt. Utolsó mozis szerepe 2008-ban volt, egy animációs Batman-filmben ő adta Alfred Pennyworth hangját.