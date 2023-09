Varga Mihály egy minisztériumi közlemény szerint a magyar euróbevezetésről beszélt egy konferencián, ahol nem beszélt róla

Érdekes közleményt adott ki kedden a Pénzügyminisztérium azután, hogy Varga Mihály miniszter előadást tartott a „Fókuszban a forint - Gazdaságpolitikai és Befektetői Kihívások 2024-ben” című konferencián. A minisztérium azt írta a közlemény utolsó bekezdésében: „Az orosz-ukrán háború és a nemzetközi szankciók miatt felértékelődött a kiszámíthatóság, a veszélyek korában egyre nagyobb fontossággal bír a stabilitás,

ezért az ellenálló képesség erősítésére lehetőség az Európai árfolyam-mechanizmus rendszerébe való belépés is – mondta a miniszter. Mint fogalmazott: ennek célja, hogy az euró bevezetésére való felkészülés jegyében csökkentse az árfolyam-ingadozást.”

Aki esetleg nincs képben az európai árfolyam-mechanizmus minden apró részletével: az abba való belépés lényegében az euró bevezetésének első fázisa.

Úgy is szokták mondani, hogy ez az euró előszobájába való belépést jelenti.

A közlemény egyrészt azért érdekes, mert a Portfolio.hu konferencián jelenlévő tudósítója szerint „az euróbevezetés előszobájába való belépés lehetőségét Varga Mihály nem vetette fel az előadásában”. A közleményből úgy tűnik tehát, hogy beszéde végén a pénzügyminiszter szóba akarta hozni a magyar euróbevezetés első lépését, de végül mégsem tette – a minisztériumi sajtóanyag viszont már így került ki.

A gazdasági portál megjegyzi: az euróbevezetés „köztudottan nem tekinthető sem a kormány, sem a Magyar Nemzeti Bank céljának - utóbbi szerint a gazdaság jelenleg még nem ért el a bevezetéshez szükséges fejlettségi szintre, a kormány pedig alighanem politikai okokból tartózkodik az euróbevezetéstől, amely egyben a mozgásterét is jelentősen csökkentené”. Szóval az is lehet, hogy Varga Mihály ismét, hogy Kocsis Máté múlt heti szavait idézzük, a magánvéleményét fogalmazta meg. Ezt akár erősítheti is, hogy a közlemény ismét utal a bankadóra is. Ugyanakkor az a mostani gazdasági és költségvetési helyzetben nem túl szerencsés, ha a gazdaságpolitika két irányítója, Varga és Nagy Márton különböző fórumokon különvéleményekkel jönnek elő.