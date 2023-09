A Kaáli Intézet professzora szerint Novák Katalin Elon Musk mellett vele is beszélgethetne Magyarország demográfiájáról

„Szívesen részt vettem volna ezen a Csúcson, hiszen mindig szívemen viseltem a magyar demográfia sorsát, de ha már nem kaptam meghívást a rendezvényre, örömmel találkoznék én is a köztársasági elnök asszonnyal a dörgicsei Kaáli Autó Motor Múzeumomban. Itt ugyan Teslák nincsenek kiállítva, de sok más világritkaság megtekintése mellett beszélgethetnénk a hazai meddőségkezelésről, és annak demográfiai jelentőségéről. Ebben a témában régi szövetségese vagyok Magyarországnak, amelynek elismeréseként egy korábbi államfő Elnöki Aranyérem kitüntetésben részesített” - kommentálta Novák Katalin találkozását Elon Muskkal Kaáli Nagy Géza, az államisított Kaáli Intézet meddőségi centrum professzora.

Novák Katalin köztársasági elnök meghívta Elon Musk dollármilliárdos amerikai üzletembert a közelmúltban rendezett IV. Budapesti Demográfiai Csúcs találkozóra. Musk a meghívást lemondta. Ha már nem jött össze a budapesti találkozás, a köztársasági elnök asszony úgy döntött, hogy mostani amerikai útja alkalmával elmegy Texasba, és meglátogatja a legújabb Tesla gyárat. Mintegy két órán keresztül beszélgetett Muskkal a demográfiai kihívásokról és a klímaváltozásról.

„Új szövetségesünk lett a családok szabadságharcában, aki ismeri és elismeri Magyarország családközpontú programját” - értékelte Novák a Muskkal közös találkozót.

Bár a magyarok közül is sokan kaptak meghívót a Budapesti Demográfiai Csúcsra, érdekes módon a meghívottak listájából az idén is kimaradt Kaáli Nagy Géza professzor, akinek köszönhetően intézeteiben 30 év alatt 30 ezer gyerek született. 2022 tavaszán számoltunk be arról, hogy Kaáli Nagy Géza a Kaáli Intézet vezetője szerint alaptalan a vád, hogy gazdasági-finanszírozási visszaélések tették volna szükségessé a meddőségi klinikák államosítását. A kormány ugyanis többek között erre is hivatkozott, amikor 2019 és 2021 között állami fenntartás alá vonta az összes magyarországi meddőségi klinikát, amiket júliustól a Humánreprodukciós Igazgatóság felügyel.

A kormány 2019-ben államosított 6 meddőségi klinikát, majd 2021 nyarán döntött úgy, hogy államosítja a maradék három magánkézben lévő meddőségi klinikát 2022. július 1-ig. Ezt arra hivatkozva tették meg, hogy ne lehessenek visszaélések a rendszerben, de a szakértők szerint ennek egyáltalán nincs szakmai alapja. Úgy látják, hogy a törvénnyel csak azt éri el a kormány, hogy külföldre űzi nemcsak a családra vágyó fiatalokat, de a szakembereket is. A lombikprogramon átesett nők pedig arról számoltak be, hogy sokuknak az állami kórházakban nem sikerült teherbe esniük, és úgy érezték, az ellátás színvonala sem volt megfelelő, az orvosoknak nem volt elég idejük velük foglalkozni.