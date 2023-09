Mosonmagyaróvári különlegesség: villanyoszlopok az aszfaltút közepén

A mosonmagyaróvári Királydomb utcában hosszú idő után végre leaszfaltozták a házakhoz vezető földutat, csakhogy az oszlopok az út kellős közepére kerültek – számolt be az RTL Híradó.

A lakókat egyébként a fejlemény nem zavarta, egyikük (Jójár Ferenc!) azt mondta:

„Személyesen én is meg az utcában is mindenki örül neki. Mert a port nehéz volt már kibírni, hát én például azért hagytam meg az élő sövényeket, hogy a portól védjem a ház elejét. És már nagyon régóta várományos volt már ez az egész.”

Azt mondta: „Ez egy különlegesség lesz talán. Hát eddig is kerülgetni kellett, most is. Engem nem zavar. Biztos, hogy tesznek ki valami figyelmeztetőt, hogy nehogy baj legyen belőle.”

Az önkormányzat szerint az oszlopok áthelyezése több 10 millió forintba került volna. A tervek szerint kis szigeteket építenének az oszlopok köré, hogy elkerüljék a baleseteket.