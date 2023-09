Nekem senki se szólt, úgyhogy szólok mindenkinek: 30 fok lesz!

Akármennyire is napokon belül itt az október, az időjárást ez látványosan nem érdekli, továbbra is úgy csinál, mintha nyár lenne, annyira, hogy az előrejelzések szerint ma, azaz szerda délután is 30 fok lesz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint csapadék sem várható, a szél is mérsékelt marad, és lesz, ahol késő este is 20 fok lesz. Az előrejelzések szerint ez még napokig így lesz, bár a hétvégére mondanak egy enyhébb hidegfrontot, ami annyit változtat a helyzeten, hogy harminc helyett csak 25 fokot mérünk majd.