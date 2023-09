Ötvenezer örmény már elmenekült Karabahból, az azeriek őrizetbe vették a „köztársaság” korábbi államminiszterét

Folyamatosan menekülnek az örmények Hegyi-Karabahból, miután Azerbajdzsán múlt héten megnyerte az egynapos háborút, és a „köztársaság” katonái letették a fegyvert. Kedden este még arról írtunk, hogy 28 ezren hagyták el lakóhelyüket, szerda délelőtt már 47 ezer menekültről számolt be Nazeli Bagdaszarjan, Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök szóvivője. A régió vezetése részéről korábban úgy nyilatkoztak, az örmény lakosság nem akar Azerbajdzsánban élni, etnikai tisztogatástól tart, ezért százhúszezeren is emigrálhatnak.

A konvojok gigantikusak, az űrből is látszanak, íme:

„Ha nem teremtenek megfelelő feltételeket ahhoz, hogy a hegyi-karabahi örmények az otthonaikban élhessenek, és nem jönnek létre hatékony védelmi mechanizmusok az etnikai tisztogatások ellen, megnő a valószínűsége, hogy az örmények a számüzetésben látják az egyetlen lehetőséget életük és identitásuk megtartására” – mondta korábban az örmény miniszterelnök is.

Nazeli Bagdaszarjan most arról is beszélt, hogy örmény egészségügyi központokba küldenék a sztepanakerti benzintároló robbanásának sérültjeit, és azokat, akik a harcok során sebesültek meg. Hétfőn este az Aszkeran–Sztepanakert útvonalon robbant fel egy üzemanyagtartály, egyelőre ismeretlen okból. A hivatalos adatok szerint 68-an haltak meg, 105 embert eltűntként tartanak nyilván, a sérültek száma közel háromszáz.

Nem mindenki tud elmenekülni a régióból: a hatóságok szerda délelőtt bejelentették: a Lacini-folyosónál lévő határátkelőhelyen őrizetbe vették Ruben Vardanjan üzletember-politikust, a „köztársaság” egykori államminiszterét. Az azeriek közlése szerint Vardanjant „további intézkedésig” Bakuba szállították. Hogy mivel vádolják, vagy hogy mi a céljuk vele, arról nem mondtak semmit. Az ügy az oroszokat is megmozgatta, Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő tudomása szerint ugyanis valószínű, hogy Vardanjannak orosz állampolgársága is van. Az azeriek fotót is publikáltak foglyukról:

photo_camera Ruben Vardanjan Fotó: Azerbajdzsán határőrsége

Antony Blinken amerikai külügyminiszter – őt a Guardian idézi – arra szólította fel Ilham Aliyev azeri elnököt, hogy ne fokozza a feszültséget a térségben, illetve garantálja a lakosság biztonságát és engedélyezze egy nemzetközi megfigyelői misszió beutazását. Adrienne Watson, az USA nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője arról beszélt, országa kész segítséget nyújtani a helyieknek, hogy menedékhez, alapvető higiéniai eszközökhöz, takarókhoz, ruházati cikkekhez jussanak.

„Azt hiszem, a karabahi emberek túlnyomó többsége el fog menekülni Örményországba – mondta a lapnak Thomas de Waal Kaukázus-szakértő, a Carnegie Intézet munkatársa. – Azt az ajánlatot kapták, hogy integrálódjanak Azerbajdzsánba, egy olyan országba, ahol soha nem éltek, és a legtöbben a nyelvét sem beszélik. Elvárják tőlük, hogy likvidálják az intézményeiket is. Ez olyan ajánlat, amit a legtöbb karabahi nem fogadhat el" – magyarázta az elemző.