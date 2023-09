Akiknek agyukra ment a covid

Ezt a cikket nyilván csak olyan intelligens emberek olvassák, akiknek az ismerősei is mind intelligens emberek. Így is azt tippelném, hogy köztük is vannak olyanok, akik ismernek olyat, aki belebolondult a covidba. Nem szégyen bevallani, nekem is volt olyan – szerencsére nem túl közeli – ismerősöm, aki 2020 januárjában még kifejezetten kedves, halk szavú férfi vagy nő volt, néhány hónappal később viszont már csak és kizárólag teljes őrültségeket irkált a Facebookra a járványról. És azóta sem tudott leszállni erről a lóról.



photo_camera 2020. szeptemberi tüntetés Rómában a maszkok, oltások és egyéb hasznos dolgok ellen. Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Nem a covid felbukkanásakor kezdtek el emberek először képtelenségeket hinni, minden mögé valamilyen rejtélyes háttérhatalmat képzelni, apokaliptikus vízióikkal fárasztani a társadalom épeszű részét. A pandémia azonban ilyen szempontból is sokat rontott kollektív helyzetünkön. Táptalajt adott a régi őrülteknek, és új bolondokat is kitermelt.

Derek Beres, Matthew Remski és Julian Walker az elsők közt vették észre, hogy mit tesz bizonyos emberek elméjével a járvány. Ennek dokumentálására, megfejtésére indították el még 2020 elején Conspirituality podcastjukat, aminek címe a conspiracy és a spirituality szavak összevonásából jött létre. A podcastot ma is készítik, hiszen továbbra is bőven van alapanyag, 2023 nyarán pedig kiadtak egy könyvet is mindarról, amit az elmúlt három évben megtanultak az összeesküvés-elméletek és a new age/wellness/alternatív gyógymódok/életmódok pusztító összefonódásáról.

Beres, Remski és Walker egyaránt érintettek valamilyen mértékben a témában, ki jógaoktatóként, ki valamilyen karizmatikus szekta tagjaként kóstolt bele még jóval a covid előtt ebbe a furcsa világba. Ennek megfelelően nagyon dühösek a szélhámosokra, viszont kifejezetten empatikusak azokkal az emberekkel, akik ezek hálójába akadva áldozatául esnek a conspirituality világának. „Az összeesküvés-elméletekre hajlamosaknak bőven szolgáltatták az alapanyagot a hirtelen a tévéhíradókba kerülő, introvertált, rosszul kommunikáló közegézségügy-szakértők” – szögezik le mindjárt könyvük elején. Hosszasan sorolják a példákat ezekről a szakemberekről, akik hol a maszkok hatékonyságáról, hol a vírus pontos terjedési mechanizmusáról voltak kénytelenek teljesen mást mondani, mint két hónappal korábban. A tudomány már csak úgy működik, hogy nem tud egyből mindent, és folyamatosan fejlődik – de ezt lehetetlen volt megértetni azokkal az emberekkel, akik gyors és mindenre kiterjedő megoldást vártak.

A szerzők azt sem felejtik el megemlíteni, hogy bizony az utóbbi években bőven derültek ki olyan dolgok Jeffrey Epstein szexbizniszétől a dohányzás hatásán át a klímakatasztrófáról hazudozó nagyvállalatokig, amik vadabbak, mint sok összeesküvés-elmélet. Ezek az események is minden bizonnyal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy emberek tömegei elhiggyenek olyan bolondságokat, mint hogy a koronavírus elleni vakcinák valójában az emberiség sterilizálását célzó ördögi terv részei.