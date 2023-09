Az UEFA megengedte, a svédek döntése alapján mégsem vehet részt az oroszok U17-es női labdarúgó-válogatottja a jövő májusi Európa-bajnokságon

Az oroszok U17-es női labdarúgó-válogatottja nem vehet részt a jövő májusi, svédországi Európa-bajnokságon - jelentette be a skandináv ország futballszövetsége.

Minderről azután döntöttek, hogy az UEFA kedden bejelentette: a végrehajtó bizottság döntése alapján visszaengedi az égisze alatt zajló nemzetközi sportági eseményekre a 17 éven aluliak alkotta orosz futballválogatottakat.



A svéd szövetség elnökségének döntése szerint azonban „a svéd válogatottak továbbra sem játszhatnak Oroszország ellen sem Svédországban, sem külföldön. Teljes mértékben támogatjuk azt az álláspontot, amelyről a Svéd Sportszövetség a svéd olimpiai bizottsággal, a paralimpiai bizottsággal és a sportági szakszövetségekkel megállapodott”. A stockholmi állásfoglalás értelmében orosz és fehérorosz sportolók nem vehetnek részt nemzetközi versenyeken, amíg az ukrajnai háború folytatódik, s a tilalmat már most kiterjesztették a 17 év alatti lányok 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságára, amelyet május 5. és 18. között rendeznek Svédországban.



A korosztályos Eb-re októberben kezdődik a kvalifikáció, amelynek sorsolása már lezajlott. Az UEFA végrehajtó bizottsága olyan technikai megoldást kért, amely a sorsolás megtörténte után is lehetővé teszi, hogy az orosz válogatottak részvétele biztosítva legyen. Ugyanakkor adott esetben az oroszok minden mérkőzését az ország zászlajának, himnuszának, nemzeti jelképeinek használata nélkül kell lebonyolítani. Az ukránok az UEFA-döntés után bojkottot jelentettek be. „Nem fogunk részt venni semmiféle versenyben, amely orosz csapatok részvételével zajlik, és az UEFA többi tagországához fordulunk azzal a kéréssel: bojkottálják azokat a mérkőzéseket, amelyeken Oroszországból érkezett csapatok lépnének pályára" - állt az ukrán közleményben. Az angol szövetség az UEFA bejelentése után közölte: utánpótláscsapatai nem játszanak orosz együttesek ellen. Később a lengyel szövetség elnöke is jelezte, hogy ugyanígy járnak el.

Az UEFA annyit megerősített, hogy az orosz felnőtt válogatottak és klubcsapatok felfüggesztése a háború végéig érvényben marad.



(MTI)