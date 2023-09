Beer Miklós: Nem tesz jót az egyháznak, ha politikai hátszele van

Nem tesz jót az egyháznak, ha politikai hátszele van, mondta csütörtökön a Klubrádióban Beer Miklós egykori váci megyéspüspök. Beer szerint a legutóbbi népszámlálási adatok - amik alapján húsz év alatt megfeleződött a római katolikusok száma, és a válaszolók több mint fele vagy nem válaszolt, vagy nem tartja magát vallásosnak - azt mutatják, milyen fontos lenne az egyház és az állam szétválasztása és az egyházak függetlensége.

Hiába élünk a kormány szerint kereszténydemokráciában, hiába folytattak erőteljes kampányt az egyházak, hogy minél többen vallják magukat vallásosnak, a legfrissebb népszámlálási adatok szerint az emberek 40 százaléka nem válaszolt erre a kérdésre. Aki pedig igen, azoknak a negyede mondta, hogy nem vallásos.

Az elmúlt évtizedek népszámlálási adatai alapján a magukat római katolikusnak vallók száma megfeleződött, és erősen visszaesett a szintén a római pápa fennhatósága alá tartozó görög katolikusok száma is. 2001-ben 5,3 millió ember vallotta magát római katolikusnak, 2011-ben már csak 3,7 millió, míg 2022-ben már csak 2,6 millió.

A püspöki kar a visszaesést nemzetközi tendenciákkal magyarázza. Beer szerint különösen a fiatalokat tartja meg nehezen az egyház, a tendencia pedig szintén nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában jellemző. Számos országban zárnak be, adnak el templomokat, itthon ezzel ellentétben tatarozzák a templomokat, vagy újakat építenek, foglalta össze az interjúban.

A 2019-ben nyugdíjazott püspök tavaly a Magyar Hangnak beszélt arról, baj, hogy a politika kisajátítja és a magyarság állandó jelzőjévé teszi a kereszténységet. Beer közéleti megszólalásaival országosan is ismertté vált már a nyugdíjazása előtt, a 2018-as választásokkor rá is szóltak, hogy „fogja be a száját”.