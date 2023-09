Egy videó szerint Kadirov annyira él, hogy még Putyinhoz is beugrott

Max Seddon, a Financial Times tudósítója tett közzé Twitteren egy videót, ami szerint Ramzan Kadirov csecsen hadúr elvileg nemrég meglátogatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kreml-ben. Seddon azt írja, a videót „nyilvánvalóan” azért jelentették most meg, hogy ezzel bizonyítsák a világnak, Kadirov nem halt meg és nem is beteg, ahogy azt az ukránok nemrég állították.

Hogy a videó mikor készült és miről beszél rajta Kadirov, miközben Putyin halkan hümmög, nem derült ki.

Egy ellenzéki csecsen oldal szeptember 15-én közölte, hogy Kadirov kómába esett, az ukrán Obozrevatyel ugyanezen a napon azt írta, Kadirov napok óta nincs magánál. Később Andrij Juszov az ukrán hírszerzés részéről megerősítette, hogy Kadirov „súlyos állapotban” van. Szeptember 17-én megjelent egy videó, amin Kadirov az esőben sétál. Akkor Abubakar Jangulbajev csecsen emberi jogi aktivista azt írta, hogy Kadirov meghalt, de ezt sem erősítette meg senki.