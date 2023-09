Hatalmas felháborodást váltott ki Indiában a videó, amelyen egy 12 éves, megerőszakolt lány sétál az utcán, de senki sem segít neki

Szeptember 25-én Indiában egy fiatal, félmeztelen, vérző lányt találtak Ujjain városának utcáin. Kórházba szállították, az orvosi vizsgálat később megerősítette, hogy megerőszakolták.



A közösségi médiában hatalmas felháborodást váltottak ki azok a felvételek, amelyeken a láthatóan borzasztó állapotban lévő lány segítséget próbál kérni egy férfitól, aki azonban elhessegeti őt. A város különböző pontjain felszerelt kamerák által rögzített felvételek alapján a lány több mint 2 órát bolyongott, mire valaki a segítségére sietett.

Helyi sajtóértesülések szerint egy 12 éves lány volt a nemi erőszak áldozata, életkorát azonban a hatóságok mindeddig nem erősítették meg. A hivatalos tájékoztatás szerint a lány zavart állapotban volt, mire kórházba szállították, így nem tudott részleteket közölni arról, mi történt vele. A rendőrség azonban azt állítja, a térfigyelő kamerák felvételei alapján tudták végigkövetni az utat, amelyet bejárt.

A lány eltűnését vasárnap jelentették Satna városából, ami több mint 700 kilométerre van attól a helytől, ahol megtalálták. Eddig 5 embert hallgattak ki az ügyben.



A helyi média szerint egy hindu pap, Rahul Sharma segített neki végül, azt nyilatkozta, a lány beszélni sem tudott, és a szeme is be volt dagadva, amikor rátalált. próbálta tőle megtudni, hogy mi történt vele, de a sokkos állapotban lévő fiatal lány sem beszélni, sem írni nem tudott. Így végül ruhákat adott neki, és értesítette a hatóságokat, akik kórházba szállították. A rendőrség közleménye szerint a lány sérüléseit ellátták, és meg is műtötték, de további részleteket nem közöltek az állapotáról.

photo_camera Indiában rendszeresek a nők elleni erőszak elleni tiltakozások, amelyek keményebb fellépést várnának a kormánytól az elkövetőkkel szemben. Ez a fotó 2022-ben készült.

Fotó: DEBARCHAN CHATTERJEE/NurPhoto via AFP

Az eset kapcsán Indiában ismét fellángolt a nemi erőszak elleni tiltakozáshullám, az ellenzék pedig élesen bírálta Narendra Modi miniszterelnök kormányát, amely továbbra sem képes visszaszorítani a nők elleni erőszakot, annak ellenére sem, hogy nem is olyan rég kemény fellépést ígért egy tömeges erőszak ügyében, amely szintén megrázta az országot.



via BBC, The Hindu