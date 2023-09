Orbán bejelentette a nyugdíj-kiegészítést, mi marad így a kormányinfóra?

Bonyolult jogi eljárásnak nevezte Gulyás, hogy Karácsony Gergely szerdán közölte, a bíróság azonnali jogvédelmet adott Budapestnek a kormányzattal szemben.

A főváros 58 milliárd forintos "szolidaritási adóból" csak 33 milliárdot fizetne, a többit nem tartják méltányosnak, és ezt támadták meg a bíróságon. Ezzel kapcsolatban zajlik most a per, és a bíróság másodfokon most csak azt mondta, hogy amíg nem zárul le az alapper, addig nem kell befizetniük az adót, de Gulyás szerint az Államkincstár fellebbezni fog. Arra a miniszter nem számít, hogy egy jogszabályban előírt adóval kapcsolatban arra jutna majd a bíróság, hogy azt nem kell befizetnie egy önkormányzatnak.