Orbán Viktor TikTokon népszerűsíti a TV2 műsorát, anélkül, hogy reklámnak jelölné, a GVH inkább nem mond semmit

Orbán Viktor egy ideje TikTokon is népszerűsíti magát és kormányát a felülethez méltó stílusban – a napokban azonban felkerült két olyan videó, amiben kivételesen nem a Fideszt, hanem a TV2 egyik műsorát, a Sztárban sztárt népszerűsítette.

Az első videóban, ami mellé azt írta, „Te kinek lennél a mentora? 😀”, még csak annyit látni, hogy Orbán Viktor, Kósa Lajos, Kocsis Máté és Varga Judit próbálkoznak azzal, hogy befejezzék magyar slágerek dalszövegeit, miközben a Sztárban sztárból vágtak be jeleneteket a műsorvezető Tilláról, majd az egyik zsűritagról, Köllő Babettről. A végén pedig jelzik, hogy a videónak lesz folytatása is.

A folytatás, vagyis a második videó már úgy kezdődik, mint egy TV2-s reklám: „Indul a Sztárban sztár leszek vadonatúj évada” – mondja a TV2 reklámhangja, majd az előző videóhoz hasonlóan itt is vezető fideszesek énekelnek.

Majka dalszövegét Németh Szilárd fejezi be, Fluor Mizuját Pócs János, majd Csöbör Katalin fejez be egy Republic-dalt, Kósa Lajos pedig egy másikat, hogy aztán Orbán Viktor is énekeljen kicsit. Az igazi káosz pedig csak ezután következik, mert megjelenik Miklósa Erika, hogy azt mondja, „Viktor, önben a tehetség!” – miközben Miklósa az RTL éneklős műsorában zsűrizik –, majd egy snitt után megint megszólal a TV2 reklámhangja, hogy közölje: „Sztárban sztár leszek új évad a TV2-n!”, közben pedig a műsor zsűritagjai, Majka, Köllő Babett, Pápai Joci és Tóth Gabi feszítenek a videón, ami egyértelműen a TV2 műsort promozó reklámjából származik.

A videók ennyi alapján egyértelműen úgy tűnnek, mintha a TV2 műsorát népszerűsítenék, nem pedig Kósa Lajos énektudását, a hashtagek között azonban nem szerepel a #hirdetés vagy a #reklám, esetleg a #promóció.

Pedig a magyar szabályozások, illetve a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) influenszermarketingről szóló tájékoztatója szerint a reklámnak vagy hirdetésnek minősülő bejegyzéseknél – amennyiben azokat „véleményvezérnek minősülő” felhasználó teszi közzé –, legalább a hashtagek között jelölni kell, hogy az „termékmegjelenítés, szponzorált poszt, hirdetés, promóciós, népszerűsítő megjelenés vagy fogyasztói érdeklődést felkeltő” anyag. Mert amennyiben ezek a jelölések hiányoznak, azért a GVH megbírságolhatja és meg is szokta bírságolni az adott „véleményvezért”.

Megkerestem a GVH-t, hogy mondják el,

Orbán Viktor fent részletezett két TikTok-videójára is vonatkoznak-e ezek a szabályok, miután úgy tűnik, hogy azokban a TV2 műsorát népszerűsíti,

hogy Orbán Viktor belefér-e a véleményvezér/influenszer kategóriába,

hogy a GVH megítélése szerint ezek a videók reklámnak, hirdetésnek, népszerűsítő posztoknak számítanak-e,

és amennyiben igen, megbírságolják-e a miniszterelnököt, amiért nem jelölte ezt a posztok mellett?

Kérdéseimre pedig a GVH az alábbi választ küldte: