999 milliárd az MNB első féléves vesztesége

Az első félévben 999,3 milliárd forintos vesztesége volt a Magyar Nemzeti Banknak (MNB), amivel a saját tőkéje mínusz 1500 milliárd forint volt június végén, írja a Portfolio a jegybank honlapján megjelent féléves jelentés alapján. 2022. első és második félévében még csak mínusz kétszázmilliárd körül volt a veszteség, a 2021-est megelőző években pedig még bevétele is volt.

Az eredményt a jelentés szerint döntően a kamatveszteség határozta meg. „A kibővült mérlegben az infláció megfékezése érdekében megemelt, de 2023. május vége óta csökkenő kamatszint mellett a bankrendszer többletlikviditásának lekötése jelentős mértékű nettó jegybanki kamatráfordítással járt.” A mínuszos tőke a következő évek költségvetésének hatalmas terhet jelentene, ezért is tervezheti módosítani a kormány a jegybanktörvényt. A lap szerint indokolt a módosítás, ellenkező esetben ugyanis a jövő évi költségvetésre több százmilliárdos teher hárulna, mivel öt év alatt kellene pótolni a tőkét - mellesleg ez az ötéves határidő is már egy módosítás eredménye, ugyanis tavaly még nyolc nap alatt kellett pótolni az MNB veszteségeit. A mostani módosítás alapján átmenetileg lehet negatív a jegybank saját tőkéje, amit majd későbbi évek nyereségéből pótolhatnak vissza.

Matolcsy György, az MNB elnöke már tavaly decemberben erősen kritizálta a kormányt, amire Varga Mihály is csak visszafogottan igyekezett felelősséget hárítani, most szeptemberben pedig a kormány kalandor gazdaságpolitikáját tette felelőssé a jelenlegi helyzetért. Varga Mihály pénzügyminiszter nem sokkal később bankadóról beszélt, Nagy Márton beszólt Matolcsynak, Orbán Viktor pedig kerek perec kijelentette, hogy a jegybank nem tud mit kezdeni az inflációval, ezért a feladatait átveszi a kormány. Podcastünkben Haász János igyekezett megfejteni, hogy mi is állhat a kommunikációs katyvasz mögött a gazdaságpolitikában.

Arról, hogy a jegybank miniszterelnök szerinti sikertelenségének nem kéne-e Matolcsy lemondását jelentenie, Orbán Viktor kérdeztük: