Karsai Dániel méltatlannak tartja, hogy tiszta fejjel nézze végig, ahogy cselekvőképtelen lesz

photo_camera Fotó: RTL

„Több, mint kétszeres országos kéktúra teljesítő vagyok. Most igazából a taxitól eljönni az irodám bejáratáig, az egy komoly kirándulás. Ez van.” Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogász egy évvel ezelőtt, 2022 augusztusában tudta meg, hogy gyógyíthatatlan beteg. Szeptember 27-én egy Facebook-posztban közölte, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, hogy hagyják méltósággal meghalni, miután „az életvégi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma” alapvető emberi jogait sérti.

Karsai most az RTL-nek adott interjút, amiben elmondta, mivel jár ez a betegség, és hogy azért fordult a nyilvánossághoz, mert ma Magyarországon a hozzá hasonló emberek nem dönthetnek életük méltó befejezéséről, és méltatlannak tartja, hogy teljesen tiszta fejjel nézze végig, ahogy leépül a teste és cselekvőképtelen lesz.

Az „első, nagyon enyhe, igazából semmit nem zavaró tüneteket” 2021 júliusában vette észre magán. „Az első évben komoly gondom nem volt, kicsit ügyetlen volt a kezem, de éltem a magam életét a maga teljességében, sportoltam, utaztam, dolgoztam, mintha semmi bajom nem lenne, hiszen nem volt. Járogattam neurológusokhoz vizsgálatra, majd egyre sűrűbben lettek olyanok a tünetek, hogy kétséget kizáró módon ki tudták azt mondani, hogy ez ALS.”

Az ALS – Stephen Hawking fizikus is ilyen betegségben szenvedett – egy úgynevezett moto-neuron betegség, ami miatt az izmokat mozgató idegsejtek elsorvadnak, ezért idővel az izmok is elsorvadnak, ami teljes lebénuláshoz vezet. A betegség végén a légzési funkciók is megszűnnek, a halál fulladás miatt következik be. A betegség a mentális képességeket nem érinti.

„Egy magashegyi túrán voltam 2022 augusztusában, ott elkapott minket egy hidegebb idő, és hirtelen nagyon rossz lett mind a két kezem. Megszakítottam a túrát, hazajöttem, és egy újabb, alapos, több napos kórházi kivizsgálás után kimondták az ítéletet, hogy ez ALS. Azóta, az elmúlt egy évben romlik gyorsabban és erősebben az állapotom. (...) Mindenfajta színpadiasságot elkerülve véletlenül sem egy ilyen szörnyű, fuldoklásos jelenetet kell elképzeli, ugye ez egy folyamat, a légzésleállás is az, hogy egyre kevésbé tud az ember lélegezni. Egy idő után kell majd lélegeztetőgép is, de ez addigra már a teljes lebénultság állapotában van, amikor az ember nem tud kommunikálni, nem tud beszélni” – mondta Karsai, akinek beszédén már érződik a betegség, de úgy fogalmazott, reméli, ez még „az abszolút érthető tartomány”.

Elmondta azt is, hogy az ALS a tudatot nem érinti, „tehát teljesen tiszta fejjel kell végigélni azt, hogy teljes fizikai és szellemi passzivitásba szorul az ember.”

„Ezzel a betegséggel kapcsolatban nagyon fontos elmondani, hogy én nem leszek hirtelen nagyon rosszul. Ahogy itt ülök, nekem most nem fáj semmim, csak majd segítség kell ahhoz, hogy fel tudjak kelni ettől az asztaltól. Magyarországon van lehetőség életfenntartó, életmentő kezelés visszautasítására, de nekem nem lesz mit visszautasítani” – mondta az alkotmányjogászként dolgozó Karsai, aki azt szeretné elérni, hogy ha olyan állapotba kerül, ahol már a betegség uralja az életét, és nincs más, „mint a szenvedés és a küzdelem”, meghozhasson egy életvégi döntést.

Jelenleg Magyarországon ez azonban nem lehetséges. Más európai országokban igen, de oda sem lehet elmenni, mert ahogy Karsai is elmondta, „ha az ember olyan jó állapotban van, hogy képes teljesen egyedül elmenni, akkor valószínűleg nem akar sem átvitt, sem a szó szoros értelmében eltávozni. Viszont ha segítség kell, a jelenleg hatályos szabályok szerint egy olyan külföldi országba való kijutás, és az ott megtörténtekben való segítés, még ha ott legális is, Magyarországon öngyilkosságban közreműködés bűncselekménye”. Vagyis segítséggel sem juthat el egy olyan országba, ahol legális az eutanázia, a segítség megadása egy ilyen helyzetben ugyanis büntetendő.

„Egy teljes sakk-matt helyzetben vagyok és nem szeretnék streamingszolgáltatók működtetőinek szemét csillogtató, nem tudom, milyen titkos forgatókönyvekben gondolkodni, hogy valahogy esetleg mégis kijutok és okosba' elintézem. Kaptam ilyen ötleteket az elmúlt napban, de nem ez a cél” – mondta Karsai, aki úgy látja, hogy miután az öngyilkosság Magyarországon és máshol sem jogellenes, emiatt ennek a döntésnek a meghozatalát meg kell engedni.

„Fontos hangúlyozni, hogy ugye ez nem lesz kötelező, tehát aki bármilyen más világnézetű, vallási vagy egyéb meggyőződésből úgy gondolja, hogy nem szabad így befejezni, ez az ő világnézeti, vallási meggyőződésüket – amit én a legkomolyabban, legmélyebben tiszteletben tartok – nem sérti, csak azt kérem, hogy ők meg fogadják el azt, hogy én máshogy látom.” Azért fordult a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, mert úgy gondolja, „ha az ember ír levelet az igazságügyi minisztériumnak, a kormánynak, a miniszterelnöki hivatalnak, annak a hatása teljesen kiszámíthatatlan, és könnyen lehet, hogy válasz nélkül hagyják”, a strasbourgi bíróság azonban „Magyarországra kötelező döntést hozhat”.

„Nekem nem biztos, hogy van időm arra várni, hogy hosszú, hosszú hónapokig, évekig tartó és könnyen lehet, hogy eredménytelen levelezgetést folytassak, meg hát elismerem, ügyvéd vagyok, emberi jogokra szakosodott ügyvéd, úgyhogy ebben a helyzetben én ezt az utat választottam” – mondta Karsai, aki szeretné, ha erről a nehéz kérdésről egy értelmes, kulturált, a másik embert maximálisan tiszteletben tartó párbeszéd indulna.

Reméli, hogy a strasbourgi bíróság neki kedvező döntés ürügyén „a szabályozás a jelenlegi totális tilalomtól elmozdulna az emberi méltóságot, az önrendelkezést jobban tiszteletbe tartó irányba”. Ügye sürgősséget kapott, ami azt jelenti, hogy november 28-án tartanak egy – egyébként nyilvános – tárgyalást, Karsai pedig úgy látja, van arra reális esély, hogy már januárban ítéletet is hoznak.

A strasbourgi bíróság most Karsai konkrét esetében dönt majd, és ha ideális esetben neki kedvezően döntenek, és kimondják, hogy sérültek a jogai, a magyar kormánynak is konkrét lépéseket kell tennie az őt ért jogsérelem megszüntetésére, és mivel ez egy általános probléma, a hasonló helyzetben lévő emberek megsegítésére is.

„Tehát Strasbourg közvetlenül nem oldja meg ezt a problémát, utána a kormányzatnak lépéseket kell tenni, ami ebben az esetben egy jogalkotási, törvényalkotási kérdés. Valószínűleg az egészségügyi törvény megfelelő módosításával az életvégi döntések sokkal nagyobb spekrutmát kell lehetővé tenni, mint a jelenlegi, gyakorlatilag teljes tilalom. De hogy hogyan, azt a kormány dönti el. (...) Magyarországon azért ha, akar a jogalkotó, tud gyorsan jogot alkotni” – mondta Karsai, aki „feltételez annyi korrektséget” a kormányról, hogy ha azt a kötelezettséget kapják, hogy az eddigiektől el kell mozdulni, akkor nem 15 év múlva kerül sor az egészségügyre vonatkozó reformra, hanem korábban, amikor ő is tud „az újonnan nyújtott lehetőségekkel méltósággal élni”, ha úgy dönt.

„Ez az ügy nyilván az én életemet nagyon személyesen érinti. Ugyanakkor egy gyönyörű kihívás is, mert itt az emberi élet és az emberi jogok, a világnézeti szabadság, emberi méltóság, kínzás, embertelen bánásmód tilalmának végső határairól beszélgetünk. Életem legnagyobb ügye szakmai szempontból is. És hát ugye az élet úgy hozta, hogy számos hasonló helyzetben lévő sorstársamat most kvázi én képviselem a bíróság előtt, ami egy hatalmas felelősség és hatalmas megtiszteltetés, amihez meg fogok próbálni felnőni. Úgy gondolom, ennek egyik eszköze a beszélgetés is, amit a posztomban is hangsúlyoztam. Hogy legyen erről társadalmi beszélgetés, párbeszéd, és utána mi, magyarok jussunk valamire.”