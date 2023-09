Lemaradt egy vessző a melegellenes törvényből, ezért lehet, hogy mostantól nem is kell majd fóliáznia a könyvesboltoknak

Egy vesszőhiba miatt bukhatja a Líra könyvesbolt-hálózat elleni pert a kormány - írja a Válasz Online. A Lírát még nyáron büntette 12 millióra a kormányhivatal, miután nem megfelelő módon árult egy ifjúsági könyvet, amiben megjelent a homoszexualitás. Mindezt ráadásul annak ellenére, hogy a mai napig nincs egységes kormányzati lista arról, hogy melyik könyveket kell lefóliázni.

photo_camera Fotó: MARTON MONUS/dpa Picture-Alliance via AFP

A Lírát júliusban még azért büntették meg, mert nem fóliázta be és az ifjúsági könyvek között árulta a homoszexualitást is megjelenítő Heartstopper - Fülig Beléd Zúgtam (Szívdobbanás) című kiadványt - írta akkor az MTI. A beszámoló szerint a kormányhivatal a cég által üzemeltetett könyvesboltokban vizsgálta az adott könyv forgalmazási körülményeit.

Azonban a kormányhivatal által akkor hivatkozott jogszabályból a Líra szerint kimaradt egy vessző:

Születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő, illetve népszerűsítő, gyermekeknek szóló termék a többi terméktől elkülönítve (vesszőhiány) csak zárt csomagolásban forgalmazható.

A Líra szerint így a jogszabály jelenleg nem azt írja elő, hogy a melegséget megjelenítő könyveket minden esetben elkülönítve és zárt csomagolásban kell árulni, hanem csak azt, hogy

amennyiben elkülönítve árulják ezeket, akkor kell rájuk zárt csomagolás, vagyis fólia.

Ahogy pedig a Válasz Online is írja, bár a jogszabály egyértelműen mást akart jelenteni, mint amit most ténylegesen jelent, de „a bíróságnak a leírt joghoz, annak értelméhez kell tartania magát, nem találgathatja kénye-kedve szerint mindenféle politikusi nyilatkozatok alapján, mit is akart igazából a jogalkotó”.

Mindezek alapján pedig