Letartóztattak egy férfit Tupac meggyilkolásának ügyében

27 év után tartóztattak le egy férfit Tupac Shakur, világhírű rapper meggyilkolásának ügyében Las Vegasban. A nyomozás az elmúlt években kezdődött újra, miután a most letartóztatott férfi, Duane „Keffe D” Davis Compton Street Legend című könyvében számolt be arról, hogy ő is ott volt az autóban, amelyből lelőtték a rappert.

photo_camera Tupac csillaga a Hollywood-i Hírességek Sétányán Fotó: ROBYN BECK/AFP

Davist péntek reggel tartóztatták le, hogy mivel gyanúsítják az egyelőre nem világos. A férfi már jóval a könyv megjelenése előtt a nyomozók látókörében volt, többször is kihallgatták, de csak most döntöttek a letartóztatása mellett. Davis feleségénél két hónapja tartottak házkutatást, ahol „Tupac Shakur meggyilkolásával kapcsolatos” tárgyakat kerestek. Végül több számítógépet, telefont és meghajtót is elkoboztak egy Shakurról szóló Vibe magazin, töltények, képek és a Compton Street Legend egyik kiadásával együtt.

A könyvben egyébként Davis arról is mesélt, hogy 2010-ben törte meg a hallgatást Tupac meggyilkolásával kapcsolatban, amikor szövetségi és helyi hatóságok embereivel találkozott. 46 évesen kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt életfogytiglani börtönbüntetés várt rá, de „megígérték, hogy széttépik a vádiratot és leállítják az esküdtszéket, ha segítek nekik” - írta. Magát a lövöldözés egyik utolsó élő szemtanújaként jellemezte.

Davist miután 2018-ban rákkal diagnosztizálták, egy tévéműsorban ismerte el, hogy a támadás idején a Cadillacben tartózkodott. Ekkor keverte bele az ügybe unokaöccsét, Orlando „Baby Lane” Andersont, állítva, hogy az egyik ő is ott ült a hátsó ülésen. A lövöldözés nem sokkal azután történt, hogy Anderson, Shakur és több másik ember összebalhéztak egy kaszinóban. Anderson Davis nyilatkozata ekkor tagadta, hogy köze lett volna a lövöldözéshez, és két évvel később meghalt egy lövöldözésben a kaliforniaia Comptonban.



Shakurt 1996. szeptember 7-én éjjel lőtték le autójában a Las Vegas Strip közelében egy Cadillacből. A gyilkosság idején Shakur nyugati parti rapperként haragban állt Notorious B.I.G. rapperrel, aki a keleti parton nyomta. Mikor néhány évvel a halála előtt Manhattanben meglőtték, Shakur azt mondta, B.I.G. tudott a merényletről. (Guardian)