Visszavonta a békéscsabai focicsapat volt tagjának halálhírét, pedig már egy éve is halottnak hitték

Önkormányzati forrásra hivatkozva, szeptember 27-én írták meg Békéscsaba labdarúgócsapatának holnapjára, hogy életének hatvanadik évében elhunyt Fabulya György, a klub korábbi futballistája. Mint az pénteken kiderült, a halálhír valótlan, Fabulya még életben van.

A csapat archívumát böngészve szembetűnhet, hogy nem ez az első alkalom, hogy Fabulya halálhíre elterjedt - 2022-ben már egyszer meg kellett nyugtatni a közönséget, hogy Fabulya él.

A klub most közleményében magyarázza, hogy önkormányzati forrásból kapták a hírt, és csütörtökig nem érkezett ellentétes információ, ezért nem is feltételezték a tévedést. „Tegnap több irányból is jelzést kaptunk, hogy Fabulya György életben van, így azonnal megpróbáltunk ismét utánajárni az információ valóságtartalmának, amit megbízható forrásunk meg is erősített: tehát Fabulya György kritikus állapotban kórházban fekszik, de életben van” - írják.

Mint a közleményből kiderül, az egykori labdarúgó évek óta hajléktalanként élt, „állapotát és egészségügyi helyzetét valamint néhány volt csapattársa is időnként megkereste, és klubunk, valamint vezetőink támogatásával próbálta segíteni boldogulását, amit Gyuri sajnos rendszeresen elutasított. Az utóbbi időszakban már igen nehéz volt vele kapcsolatban valós és megbízható információkat szerezni.”

Fabulyairól a Nemzeti Sport azt írja, „korszakos alakja volt a csabai futballnak a 80-as évek végén csapatkapitányi minőségben is feltűnt a lila-fehér egyletben. Korosztályos és utánpótlás-válogatott volt.”

(Borítókép forrása a csapat Facebook-oldalán)