Hétvégi olvasnivalók a készpénzes miniszterelnöktől a covidtól megzakkanókig

Összefutni a miniszterelnökkel

photo_camera Fotó: Kaufmann Balázs/444

A hét legnagyobb figyelmet kiváltó dobása egyértelműen az volt, amikor kollégáink kedd reggel egy ferencvárosi épület előtt találkoztak Orbán Viktor miniszterelnökkel. Aki persze nem volt hajlandó válaszolni újságírói kérdésekre, de a jelenet, ahogy a készpénzt fogva sétál a miniszterelnök, így is napokra letarolta a hazai internetet.

Orbánt amúgy a kormány és a jegybank közötti feszültségről kérdeztük volna. Ez volt a témája a Newsroom podcastunk eheti adásának is, ahol Matolcsy György, Varga Mihály és Nagy Márton gazdaságpolitikai pávatáncáról beszélt részletesebben Diószegi-Horváth Nóra és Haász János. A miniszterelnök látványos kommunikációs offenzívában volt a héten, sorra érkeztek tőle a gazdasági megfejtések, a megszokott precizitással: például olyan „stabil és boldog országról” beszélt, amit eddig csak Rákosinak sikerült megvalósítania.

Eközben a kormány nagy lendülettel készül a "szuverenitásvédelmi" törvény megalkotására, amiről még mindig nem tudni sokat, azon túl, hogy alighanem a cél az lehet vele, hogy a gazdasági problémákról hergeléssel tereljék el legalább a saját szavazóik figyelmét. Erről a logikáról a héten Bede Márton írt részletesen.

A hét másik nagyobb figyelmet kiváltó belpolitikai eseménye az volt, ahogy a kormány ismét nekiállt kínosan időt húzni a svéd NATO-csatlakozás megszavazásával kapcsolatban: Gulyás Gergely vezette kormányinfón kiderült, hogy már ott tartanak, hogy nem hajlandóak megmondani, mit várnak el a svédektől, csak elvárják, hogy tegyenek már valamit.

A hetet elindító cikkünk arról szólt, hogy nem talál könnyen főpolgármester-jelöltet a Fidesz, és úgy néz ki, kénytelenek ugyanolyan castingba fogni, amit Orbán korábban még kinevetett, amikor az ellenzéki oldalon történt hasonló. A cikkből kiderül az is, hogy jelölt lehet csak jövőre lesz, de munka addig is akad bőven: a kampánystáb őszi feladata amortizálni a főpolgármestert, és olyan helyzetet teremteni, amiben Karácsonynak saját oldalán is kihívói lehetnek.

Ott voltunk emellett az országjárásba kezdő MSZP veszprémi eseményén, megnéztük a várpalotai Trianon Múzeumot, írtunk arról, hogy a magyar piacon is felbukkant a cég, ami Orbán szlovén szövetségesével keveredett óriási korrupciós botrányba, és olvasóink segítségével bemutattuk, hogyan néz ki a közlekedés az 1-es vasúti fővonal felújítása idején.

A Qubit pedig arról írt a héten, hogy a státusztörvény hatályba lépésével mostantól az is elképzelhető, hogy soha többé nem emelkedik egy tanár fizetése, és hogy baby boom helyett házassági boomot hozott a babaváró hitel, míg a Lakmusz bemutatta az első fideszes politikust, aki megafonos influenszernek állt.

Választások, háborúk

photo_camera Az oroszpárti Fico kezet fog a nyugatos Michal Šimečkával az utolsó tévévitán Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Szombaton zajlanak a választások Szlovákiában, és a tét hatalmas: az ország gyakorlatilag a Nyugat és Oroszország között választ. Beharangozó cikkünket ismét ajánljuk, szombat este pedig folyamatosan frissülő cikkben követjük az eseményeket, érdemes lesz azt is követni.

Írtunk a héten arról is, hogy mivel Moszkva híján van a nemzetközi szövetségeseknek, már a tálibokkal is nagyon barátkoznának, de egyáltalán nem biztos, hogy az ő ajánlatukat fogadja majd leglelkesebben a rezsim, meghallgattuk Kósa Lajos elképzeléseit a NATO szerepéről, és fotógalériával köszöntöttük a 80 éves Lech Wałęsát, aki ennyi idősen is a világ királya.

Covidőrület

photo_camera 2020 szeptemberi tüntetés Rómában a maszkok, oltások és egyéb hasznos dolgok ellen. Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Mitől csavarodtak be annyian 2020-ban, hogy a végén már csak a gyerekeket beszennyező ördögi vakcinákról tudtak írni a Facebookra? Egy új könyv bemutatja a conspirituality-t és az utat, ami az alternatív élet- és gyógymódoktól sokakat az őrületig vitt.



Irodalom

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Benedek Ágota Rumbarumbamm című karanténnaplója és Állva maszturbálok című szorongásnaplója is nagyot szólt - ezekből sorozat is készül. Nemrég jelentette be, hogy az Akkor inkább már most megdöglök című harmadik könyvét már nem a Librinél, hanem a Leányvállalat nevű új, független kiadónál jelenteti meg. A 444-nek mesélt a váltásról és arról, hogy mit gondol a fóliázásról, az MCC térnyeréséről vagy arról, hogy az interjúra jövet mire kérte a taxis.

Lépők

photo_camera Tigst Assefa és a cipője Fotó: Kenjiro Matsuo/Kenjiro Matsuo/AFLO via Reuters Connect

Hogy lehet eladni egy 185 ezer forintos tornacsukát? Hát így: szeptember 24-én a világ futóinak egyre gyarapodó és egyre több pénzt költő tábora 2 óra 11 perc 53 másodpercen át nézhette, hogy az Adidas Adizero Adios Pro Evo 1 modelljében gyorsabban lehet futni.



Klíma

Szélsőségesen meleg volt az elmúlt négy hónap a bolygó északi féltekén, szeptemberre az 1,5 fokos melegedést is átléphettük. Egy amerikai klímakutató hét infografika segítségével mutatja be, hogyan változik a szemünk láttára a klíma.

Brand

photo_camera Fotó: FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP

Teljes gőzzel folyik a szólásszabadság elleni globális médiaháború - mondja Russell Brand, akit négy nő vádol nemi erőszakkal, szexuális zaklatással és érzelmi bántalmazással. Egyikőjük 16 éves volt az állítólagos bántalmazás idején.