Robert Fico pártja, a Smer nyeri a szlovák parlamenti választást, minden más bizonytalan

Valószínűleg baloldali-nacionalista-populisták és a szélsőjobboldal koalíciója alakíthat kormányt Szlovákiában, miután a Robert Fico volt miniszterelnök vezette Smer a vártnál sokkal magabiztosabban, 24 százalék körüli eredménnyel (23,77) vezet a szavazatok hatvannyolc százalékának összeszámlálása után. A számlálás nagyon lassan halad, négy párt is az öt százalékos bejutási küszöbön, tehát alapvetően változhatnak még az erőviszonyok és a koalíciós lehetőségek. Csak Fico győzelme biztos.

photo_camera Robert Fico volt miniszterelnök, a Smer vezére érkezik a párt pozsonyi székházához. Fotó: Martin Divisek/MTI/MTVA

A szavazás utáni közvéleménykutatások (exit pollok) még a centrista-liberális Progresszív Szlovákia (PS) győzelmét jósolták, de a liberálisok nagyon gyengén szerepeltek gyakorlatilag mindenhol a fővárost kivéve, és az is kétséges, hogy a második helyre föl tudnak-e jönni, mivel hatvan százalékos feldolgozottságnál is csak 14,4 százalékon álltak, nagyon messze lemaradva Ficóéktól. Ebben a pillanatban még a Hlastól (Hang – Szociáldemokrácia, a Ficóval korábban szakított exminiszterelnök, Peter Pellegrini pártja) is megelőzi PS-t: 15,7 százalékkal második helyen áll.

Biztos mandátumot nyer még jobbközép-populista exkormánypárt, az Egyszerű Emberek (Ol'aNO, KÚ, Za l'udí), amely 9,5 százalékon áll és a Kereszténydemokrata Szövetség (KDH) 7,3 százalékkal, míg a szélsőjobb Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 5,74 százalékkal, a liberális SaS 5,74-gyel, a magyar Szövetség 5,2 és a Republika 5,05 százalékkal a bejutási küszöb határán.

A részvétel nagyon magas, 65 százalék fölötti, a szavazatok összeszámlálása viszont nagyon lassan halad, éjjel háromkor 67,95 százalékos a feldolgozottság. Először a kisebb települések szavazatait számlálták, és a nagyvárosi, például a pozsonyi szavazókörök késnek, ezért az a trend, hogy a liberális és jobbközép pártok (a Progreszív Szlovákia és a Sas) még lassan erősödnek (a PS-nek esélye van a második helyre, a SaS-nek pedig a bejutásra, míg a magyar többségű településeken erős magyar párt, a Szövetség eredménye az utóbb percekig lassan gyengült, de most újra erősödni kezdett, és két tized százalékkal van a bejutási küszöb fölött.