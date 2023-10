Szerbia engedett az amerikai nyomásnak, visszahívja csapatait a koszovói határról

Az USA sürgetésére a szerbek visszavonták fegyveres erőiket az általuk el nem ismert szerb-koszovói határól.

A szerb csapatok azután jelentek meg, hogy egy múlt vasárnapi támadásban mintegy 30 fegyveres tűzharcba keveredett a koszovói rendőrséggel a szerb többségű Észak-Koszovóban. Az összecsapásokban egy rendőr, valamint három támadó meg is halt.

A szerb lépést maga Aleksandar Vučić szerb elnök jelentette be, miután az USA a szerbek elleni büntetőintézkedésekkel fenyegetett. „Szerbia nem akar háborút” - mondta a Financial Timesnak, ezzel együtt hagynak csapatokat és felszerelést a térségben.

photo_camera A NATO vezette erők katonái a forrongó észak-koszovói etnikailag megosztott város, Mitrovica szerb részén Fotó: STRINGER/AFP

A koszovói kormány szerint a múlt vasárnapi incidensben résztvevőket a szerb hadsereg fegyverezte fel, célja egy észak-koszovói szerb katonai beavatkozás kiprovokálása volt.

Az elmúlt hónapokban egyre nőtt a feszültség Koszovó kisebbségi szerb és többségi albán közösségei között. Májusban a térségben állomásozó KFOR-erőknek is be kellett avatkozniuk egy zavargás során, akkor három magyar békefenntartót meg is lőttek, egyikük egy végtagját amputálni is kellett.

(Guardian)