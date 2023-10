Ausztria is visszaállítja a szlovák határ ellenőrzését

Ausztria is ideiglenes ellenőrzést vezet be kedd éjféltől Szlovákiával közös határán az embercsempészek megfékezésére, közölte Gerhard Karner osztrák belügyminiszter kedden délután Bécsben. Korábban Csehország és Lengyelország jelentett be hasonló intézkedést. Ausztria egyelőre tíz napra állítja vissza ellenőrzést.



„Az intézkedéssel elejét kívánják venni annak, hogy embercsempészek elkerülőútvonalakat használjanak Ausztrián keresztül,”



mondta Karner. Hozzátette: az utóbbi hónapokban csökkent az elfogott migránsok, illetve beadott menedékkérelmek száma, mert intenzíven hajtottak végre ellenőrzéseket a magyar és a szlovén határszakaszokon. (MTI)