Tinédzser lövöldözött egy bangkoki plázában

Hárman meghaltak, legalább hatan megsebesültek kedden a bangkoki Sziam Paragon plázában történt lövöldözésben. A thaiföldi hatóságok tájékoztatása szerint

A fiú válogatás nélkül kezdett tüzelni az épületben lévőkre, és addig folytatta, amíg elfogyott a lőszere. A rendőrök szerint egy automata Glock 9 mm-es pisztolyt használt. Őrizetbe vétele után zavarosan válaszolt a rendőröknek, előbb azt mondta, hogy azért rántott fegyvert, mert meg akarták támadni, később azt állította, hogy számítógépjáték-függő.

