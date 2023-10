Az idei nyár 175 ezres visszaesést hozott a Balatonnál, a budapesti turizmusnak nem adott túl sokat az atlétikai vb

Az idei három nyári hónapban, tehát június-augusztusban 5,382 millió vendégéjszakát töltöttek turisták a balatoni szálláshelyeken – derül ki a KSH által csütörtökön közzétett augusztusi turisztikai adatsorból. Ez 175 ezerrel, azaz 3,15 százalékkal kevesebb, mint 2022 nyarán volt.

link Forrás

A visszaesés egyértelműen a belföldi turisták számának, és az általuk a Balatonnál (és általában is a magyarországi turisztikai szálláshelyeken) eltöltött éjszakák számának a csökkenéséből fakad. Komoly szerepe volt emellett az idei gyengébb balatoni nyárban a pocsék szezonkezdetnek is. Fontos megjegyezni, hogy a turisztikai mutatók országosan is csúnyán visszaestek a tavalyihoz képest, de erre majd később térünk vissza.