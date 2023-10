Drónvédelmi céget alapított a kormányközeli 4iG, két napra rá a kormány bevezette a kötelező drónvédelmet

RAC Antidrone Zrt. néven drónvédelmi technológiai társaságot alapít a 4iG Nyrt., a 4iG csoporthoz tartozó Rotors & Cams Zrt., valamint Jászai Gellért magántőkealapja, az iG TECH – ezt október 2-án közölték az MTI-vel.

A hvg.hu azt írja, a 4iG várakozásai két nappal később valóra is váltak, a kormány ugyanis rendeletben hatalmazta fel a honvédelmi minisztert, hogy drónelhárítási rendszer telepítésére és működtetésére kötelezhessen minisztériumokat, központi állami szerveket és bármilyen magyarországi céget.

A kötelezett szervezeteknek védelmi tervet is kell készítenie, a költségeket is nekik kell megtéríteniük. Ha valami nem szabályszerű, akkor bírságot is kiszabhatnak. A rendelet szerint az egész eljárást az első adat keletkezésétől kezdve 30 évig titkosítják. A magyarázat szerint erre az ukrajnai háború, illetve annak magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében van szükség.