OTP-ügy: Szijjártóék Magyarországra hívták az ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökséget

Hétfőn levette feketelistájáról az OTP-t az ukrán korrupcióellenes hatóság, cserébe, hogy a kormány feloldja az ukránok számára létfontosságú 500 millió eurós uniós katonai segély blokkolását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erre úgy reagált: jó irányba tett lépés, hogy Ukrajna levette az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról, de a kormány biztosítékokat szeretne arra, hogy a jövőben nem kerül vissza a jegyzékbe a pénzintézet, ezért Budapestre hívta az ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) képviselőit.

Szijjártó üdvözölte, hogy eltávolították az OTP-t a feketelistáról, de szerinte ezzel gyakorlatilag elismerték azt, hogy „megalapozatlan, hazug, nevetséges” indokokkal került a bank ebbe a jegyzékbe. Megalapozatlannak nevezte, hogy az OTP Oroszország bankrendszerének egyik meghatározó szereplője lenne, miközben piaci részesedése csak 0,17 százalék. Szijjártó szerint az „már inkább a nevetségesség kategóriája”, hogy azt állították az OTP-ről, hogy Donyeckben is működik, miután egy hasonló nevű oroszországi településen valóban van fiókjuk, több 100 km-re az ukrán határtól.

photo_camera OTP bankfiók Munkácson. Fotó: Kaufmann Balázs/444

„Úgyhogy mind a négy ok, amit az ukrán ügynökség megnevezett, hazug, nevetséges, alaptalan ok volt, ezért mi azt természetesnek gondoljuk, hogy az OTP-t ezen a listán nem szerepeltetik” – mondta Szijjártó, aki szerint maga a jegyzékbe vételi eljárás aggodalomra ad okot, hiszen ez bármikor megtörténhet a jövőben is.

Elmondta, hogy „ma azt a kérésünket közöltük Ukrajna budapesti nagykövetével, hogy az ukrán korrupcióellenes ügynökség delegációja minél előbb jöjjön el ide, Budapestre, hogy ki tudjunk tárgyalni egy olyan megállapodást, amely garanciát jelent arra, hogy a jövőben ilyen döntés nem születik, a jövőben sem teszik önkényesen, nevetséges indokok alapján az OTP-t fel erre a listára”.

„Ha ott megnyugtató megállapodás születik, akkor majd természetesen mérlegelni kell, hogy ez milyen lépéseket indokol a mi részünkről” – mondta a külügyminiszter.

Azt mondta, az NAZK-nak van egy, szankcióra előterjesztett listája is, amin az OTP oroszországi entitása, illetve négy magyar bankvezető még mindig szerepel, de „elvárjuk, hogy ez a négy OTP-s vezető és az oroszországi entitás is kerüljön le az ukrán korrupcióellenes ügynökség listájáról”.

Szijjártó július elején azzal fenyegetett, hogy Magyarország nem járul hozzá az ukrajnai fegyverszállítás további EU-s finanszírozásához, amíg nem veszik le a bankot a háborút támogatók listájáról. A NAZK közleménye szerint a napokban folytatott tárgyalásokon az OTP kötelezettségeket vállalt az orosz piacra vonatkozó jövőbeni terveivel kapcsolatban, de részleteket egyelőre nem ismertettek.

A feketelistán szerepel többek között a Procter&Gamble, a Bonduelle, az Auchan és az osztrák Raiffeisen bankcsoport is. (MTI)