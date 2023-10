Itt a magyar rapsickirály: egymillióra büntették a mániákus orvhorgászt, mert 6 bottal horgászott, csak idén 2,2 milliónyi bírságot kapott és összesen 8 évre tiltották el

A jogszabályok értelmében nem tilthatják el örökre azt a balatonfűzfői horgászt, aki elég jó eséllyel Magyarország történetének legmegátalkodottabb orvhorgásza, mármint azok közül, akik le is buktak - derítette ki a Pecaverzum.



Az örökös eltiltás kérdése azért merült fel egyáltalán, mert a balatonfűzfői F. Gy.-t csak idén, vagyis 2023. első kilenc hónapjában négyszer kapták el olyan durva szabályszegések miatt, hogy összesen 8 évnyi eltiltást és több mint 2,2 millió forint halvédelmi bírságot róttak ki rá.

De hogy és miért jöhet egyáltalán össze ennyi bárkinek?

A sztori alapja az, hogy F.Gy. bojlis horgász, aki behúzós módszerrel pecázik. (Nem bennfenteseknek: ez egy speciális, nagy pontyok kifogására kitalált módszer és csali neve, a behúzás meg azt jelenti, hogy a horgász nem bedobással juttatja be a helyére a szerelékét, hanem begyalogol, beúszik, csónakkal beviszi, vagy egy etetőhajónak nevezett távirányítós kishajóval bejátssza, jellemzően igen nagy távolságra, akár többszáz méterre.)

F. Gy. sztorija igazából tavaly, 2022. indult, amikor engedély nélkül horgászott Kenesén és ezért 9 hónapos eltiltást és 82500 forint bírságot róttak ki rá. Még érvényben volt ez az eltiltása, amikor idén májusban ugyanott megfogták. De nem simán azzal, hogy a tiltás ellenére horgászott: ráadásul 4 botot használt, behúzós módszerrel. (Ennyi bottal engedély birtokában sem horgászhatott volna.)

Mivel ekkor már többszörös visszaeső volt, az emiatt kiszabott, idei első bírsága már 200 ezer forint feletti volt, amit 14 hónapos eltiltással fejeltek meg.

F. Gy. nem az az ember, aki ennyitől berezel. 3 héttel később már 6 bottal fogták meg, ugyanazon a környéken. Emiatt kapta az idei második csapást, ami már 425 ezres pénzbírságot és további 20 hónapot jelentett.

De félreismeri F.Gy.-t, aki azt hiszi, hogy ez az apróság megrendítette. Ezután ugyanis már csak 2 hét kellett a következő lebukáshoz. Mivel a büntetések ilyen esetben mindig növekednek, a harmadik idei csapás már 638 ezer forint és plusz 30 hónap volt.

Ez hősünknek nem volt több mint paptetűfing: 8 nappal később, idén immár negyedjére kapták el, ezúttal újra 6 bottal.

Ez az utolsó bírság már 957 ezer forintos, az eltiltás pedig plusz 36 hónap. Ezek összeadásával jön ki a 8 év és a 2,2 millió fölötti idei összbüntetés.

Az eseménysor bizonyos szempontból megmagyarázhatatlan, hiszen F.Gy. mindig ugyanazon a környéken horgászott olyan módszerrel, ami kizárja, hogy el tudjon menekülni és a büntetések semmit sem csökkentettek a lelkesedésén. A dolog logikátlan őrültségnek is tűnhet, amíg az ember meg nem tudja, hogy a kapitális, 20 kiló feletti pontyokra való magántavi horgásztatás akkora biznisz lett, hogy az ilyen méretű pontyoknak csillagászati ára van. Darabonként fél-kétmillió forint közötti összegekről van szó, 30 pluszos pontyok esetében akár többről is. Mármint ennyit fizetnek a magántavak gazdái a természetes vizekből illegálisan kifogott óriáspontyokért darabonként. A legtöbb ekkora ponty a Balatonban található a tó kivételes mérete és kora miatt. Így már kicsit érthetőbbé válik, hogy valaki miért ragaszkodik ugyanahhoz a jól etetett helyhez és miért vállalja a rizikót, bár F.Gy. sztorija még így is egészen extrém.