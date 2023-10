Cikkünk folyamatosan frissül.

Csütörtökön kora délután jelentette be a svéd Királyi Akadémia, hogy 2023-ban a norvég Jon Fosse kapta az irodalmi Nobel-díjat.

Ugyan az idei bejelentéshez közeledve ismét felerősödtek azok a hangok, hogy a nemzetközi fogadóirodák két magyar írót, Nádas Pétert és Krasznahorkai Lászlót is esélyesnek tartják a díjra, ezeknek az esélylatolgatásoknak a valóságban elég kevés köze van ahhoz, hogy hogyan dől el a díjazott személye. Igaz, az idén díjazott Fosse is évek óta az esélyeseknek vélt szerzők listáján szerepelt.

A díjat a Svéd Akadémia 18 tagú bizottsága ítéli oda, de hosszabb folyamat előzi meg: első körben az irodalmi Nobel-bizottság négy vagy öt tagja több száz embert (egykori díjazottakat, ismert kutatókat, tanárokat, más akadémiák tagjait) keres meg, hogy javasoljanak jelöltet, majd a bizottság a beérkező nevekből (melyeket 50 évre titkosítanak) kiválogat 15-20-at, később ötre szűkítik a listát, ezt bocsátják az akadémia 18 tagja elé szeptemberben. Csak azé lehet a díj, aki legalább a szavazatok felét megkapja.



A kortárs norvég irodalom egyik legismertebb alkotója, Jon Fosse 1959-ben született, a díj odaítélésekor az Akadémia a gazdag és sokszínű, regényektől verseken át drámákig tartó életművét méltatta. Legfontosabb regényei a 2010-es évek elején magyarul is megjelentek a Kalligram gondozásában, az elmúlt évben pedig elindult fő művének, a 2021-ben befejezett Szeptológia-trilógiának is a hazai kiadása. Az egyetlen gigantikus, 1300 oldalon kibomló gondolatfolyamra épülő regényeket komoly kritikai siker fogadta, megjelenése után erősödtek fel azok a hangok, melyek a Nobelre is esélyesnek gondolták a norvég írót.

Fosse a regényei sikere mellett ma a világszerte egyiket legtöbbet játszott drámaírónak számít, számtalan díjjal és elismeréssel a háta mögött.

A bejelentés után az Akadémia képviselője fantasztikus írónak nevezte Fossét, aki az olyan, minden embert érintő kérdésekkel, mint az élet és a halál foglalkozik szövegeiben, egészen különleges érzékkel közelítve ezeket a nagyon is egyetemes témákat. Az Akadémia a méltatás során kiemelte hogy Fosse innovatív drámáiban és prózájában hangot ad annak, ami amúgy elmondhatatlan, és kitértek arra is, hogy regényeit egy saját stílus, az úgynevezett Fosse-minimalizmus jellemzi: