Sokba került a diplomáciai dzsembori augusztus 20-án

Idén augusztus 20-án Orbán Viktor megmutatta a barátainak az atlétikai világbajnokságot és „Európa legnagyobb tűzijátékát is".



Itt volt velünk:

Recep Tayyip Erdogan török elnök,

Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök és felesége, Mehriban Alijeva,

Savkat Mirzijojev üzbég elnök és felesége, Ziroathon Hosimova,

Tamím bin Hamad ál-Száni katari emír,

Aleksandar Vucic szerb elnök,

Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke

Andrej Babis volt cseh kormányfő,

Sebastian Kurz volt osztrák kancellár,

Serdar Berdimuhamedow türkmén államfő,

Szadir Zsaparov kirgiz államfő,

és Rusztam Minnyihanov, a Tatár Köztársaság vezetője.

(Az Uniós vezetők és a visegrádi országok vezetői azonban látványosan hiányoztak a miniszterelnök barátainak listájáról.)

Azt RTL.hu a közbeszerzési dokumentumok alapján összegezte, mennyibe kerülhetett a diplomáciai dzsembori.



Mint írják, a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül intézte a kiemelten fontos vendégek szállítási szolgáltatásainak beszerzését:

nettó 350, bruttó 444,5 millió forintért szerződtek az állami hirdetések miatt ismertté vált, nyíltan fideszes Balásy Gyula cégeivel, a Lounge Event Kft.-vel és a Visual Europe Zrt.-vel (amelyet a New Land Media Kft.-n keresztül birtokol) protokolleseményekhez kapcsolódó szállítási feladatok ellátására.

Ennek az összegnek a 70 százalékát a KKM biztosan lehívta, a maradék 30 százalék opciós rész, arról azonban nem tájékoztatott a tárca, hogy éltek-e vele.

Így tehát, ha csak a 70 százalékkal számolunk, az események nettó 245, bruttó 311,5 millió forintnyi megrendeléssel gazdagították Balásy cégeit. Ebből a pénzből jött ki augusztus 17-23. között



12 darab felsőkategóriás VIP autó,

2 darab páncélautó,

és 4 darab középkategóriás kisbusz,

augusztus 18-22. között pedig



40 darab felsőkategóriás VIP autó,

70 darab középkategóriás személygépjármű,

70 darab középkategóriás kisbusz,

4 darab VIP felsőkategóriás kisbusz,

és 10 darab csomagszállításra alkalmas teherautó.

Az RTL.hu azt írja, Balásy cégeinek egyebek mellett biztosítani kellett a kék villogókat és az URH-rádiókat is, és az ő feladatuk volt a KKM egyedi megrendelése alapján az esemény résztvevőinek, vendégeinek utaztatása, valamint a kapcsolattartás az érintett alvállalkozókkal. A KKM előre legyártott eszközeit is ők fuvarozták a tárca Bem rakparti épületéből a helyszínekre, a rakodást is ők végezték. Ezek mozgatása, kihelyezése, telephelyeken belüli szétosztása is a munka része volt.



