„Sosem volt titok” - reagált az összesvédezett momentumos politikus a Mi Hazánknak

Mi is megírtuk tegnap, hogy a Mi hazánk azzal vádolja Bedő Dávidot, a Momentum frakcióvezető-helyettesét, hogy svéd állampolgársággal rendelkezik.

Novák Előd, a Mi hazánk képviselője azt állította, dokumentumokkal is tudja bizonyítani állítását, illetve kifogásolta, hogy Bedő önéletrajzából kihagyta ezt az elemet, és csak annyit írt: a „Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolába járt, illetve alapfokú svéd nyelvismeretét említi”.

A Mi Hazánk most éppen azt követeli, hogy az országgyűlési képviselőknek és családtagjainak az esetleges egyéb állampolgárságukról nyilatkozniuk kelljen. Először egyébként nem Nováknak, hanem a megafonos Deák Dániel fejében állt össze, hogy Bedő azért érvelhet a parlamentben a svéd NATO-csatlakozás mellett, mert svéd gyökerei vannak.

Bedő Dávid közleményben reagált a Mi Hazánk leleplezésére. Mint írta:

„A rasszista, listázó elődpárt köpönyegéből kibújt Mi Hazánknak üzenem és különösen Novák Elődnek, hogy kettős állampolgárként a magyar mellett svéd állampolgárságom is van. Ez sosem volt titok, ezért is beszéltem róla a Tranzit vitámon és ezért is említettem számtalanszor a múltban. És hogyan lettem svéd állampolgár? Nagyszüleim 1956-ban egy olyan elnyomó, autoriter rendszer ellen harcoltak, amilyet Novák Előd is szíve szerint építene, ha hatalmon lenne. A forradalom leverése után, félve a megtorlástól, pedig Svédországba menekültek.

Svédország NATO-felvétele pedig magyar érdek.” Bedő egyébként valóban nem titkolta a származását, olyannyira nem, hogy már augusztusban a Tranziton beszélt arról, hogy az apja Svédországban született, ő is így félig svéd.

És ahogy arra Bedő is utal, nem a Mi Hazánk az első párt, aki listázná a az országgyűlési képviselőket. Korábban a Jobbik is próbálkozott hasonlóval, Gyöngyösi Márton 2012-ben egy parlamenti felszólalásában arról beszélt:

„pont itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük, hogy az itt élő, és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára”.

Nagy tapsot kapott a Jobbik soraiból.