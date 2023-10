20 nappal a megalakulása után 2 százalékra mérték – utánajártunk a 2RK csodájának

Békéscsabán indította országjárását a Második Reformkor, Vona Gábor új pártja.

A volt Jobbik-elnök felkészült arra, hogy megint jöhetnek ahhoz hasonló esetek, amikor ő volt Terry Black muszlim szeretője.

A párt lét legkonkrétabb ígérete: jogsi a fiataloknak, küzdelem a herbál ellen.

A Második Reformkor megtalálta minden probléma gyökerét.

„Fura, hogy ezt az a Vona Gábor mondja, akinek volt egy radikális politikai időszaka. Ami ellen most küzdünk – mondta maga Vona Gábor, amikor a mai politikát jellemző borzalmas stílusról beszélt. – Én ezt átéltem, én ebből kigyógyultam, láttam, hogy nem vezet sehová, ahogy Orbán és az ellenzék viselkedik.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A szeptember 9-én zászlót bontott Második Reformkor biztosra ment, amikor Békéscsabát választotta országjárása kezdő helyszínéül. Az egykori kötő-szövő gyárról elnevezett Rokka Rendezvényház nagyterme megtelt, gyaníthatóan főleg egykori jobbikosokkal, néhányan mondták is magukról, hogy abból a közösségből jöttek. A bárpultra pogácsát tettek, mellette árulták Vona könyvét, Mondj igent az emberre (újhumanista kiáltvány) címűt, egy másik asztalnál be is léphetett a pártba, aki akart.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Hiába, Békéscsaba fontos városa volt a régi Jobbiknak. 2014-ben itt tudott nyerni a Jobbik támogatásával Szarvas Péter a polgármester-választáson, igazi áttörés volt ez akkoriban. Más kérdés, hogy 2019-ben a Jobbik már nem őt indította, mivel a Fideszbe igazolt. A párt azért jelentős erő maradt, a 2021-es ellenzéki előválasztáson például a jobbikos Stummer János nyert, az országgyűlési választáson is összeszedett jó 40 százalékot, de ez is kevés volt fideszes ellenfelével szemben. Az összefogás Gyurcsányékkal alighanem a békéscsabai Jobbikot is kinyírta, egy hír szerint ugyanis 2022 augusztusában testületileg csatlakoztak Jakab Péter mozgalmához, A Nép Pártjánhoz, amit egyébként 5 százalékra mért a Medián a napokban.

A felmérés szóba került itt is, ezt borítékolni lehetett, 2 százalékosra mérték a Második Reformkort, akárcsak az LMP-t vagy az MSZP-t. Ez kicsit hihetetlennek tűnik, mármint nem az LMP és az MSZP 2 százaléka, hanem a 20 napos 2RK 2 százaléka, mindegy, meglátjuk jövő júniusban.

Mindenek fölött lebegni