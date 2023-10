Lassan egy hete nem fér hozzá rendesen a számlájához az MBH több ezer vállalati ügyfele

Hiába ért véget kedden a péntek óta tartó informatikai átállás Mészáros Lőrinc szuperbankjánál, a bankszünnapot követő túlterheltség miatt még mindig fennakadások vannak az intézetnél. Az MBH tájékoztatása szerint a mobilapplikációk, az SMS és internetbank, valamint a Videóbank használatára hivatalosan három napon keresztül nem volt lehetőség, azonban az ügyfelek visszajelzései alapján, egyes szolgáltatások még péntek reggel sem működtek rendesen.

photo_camera Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Az informatikai rendszerek fúziója ráadásul régóta esedékes volt, mivel az MBH hivatalosan már május óta egy bankként funkcionál, azonban a technikai hátterük hónapokon keresztül szétválasztva üzemelt még. Így fordulhatott elő az is, hogy személyes ügyintézésnél sokszor továbbra is megkérdezték az ügyfeleket, hogy eredetileg hol bankoltak. Sőt, emiatt néha olyan fennakadások is kialakultak, néhány ügyintézőnek nem volt gyakorlata mindhárom rendszerben, így nem tudtak minden ügyféllel egyaránt foglalkozni.

Hólapátos facebookosok