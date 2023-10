Lázár minisztériuma nem lát szakemberhiányt a MÁV-nál és a Volánnál

Miután a késések miatt az osztrák ÖBB levágta a magyar vonatokat a nyugat-európai hálózatról, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet pedig arról beszélt, hogy nagyjából 1000 sofőr hiányzik a Volánbusznál, a jobbikos Balassa Péter a vasút állapotáról kérdezte az Építési és Közlekedési Minisztériumot. A képviselő szerint „annyira kevés a mozdonyvezető, hogy még extrém túlóráztatás mellett is szolgáltatáskiesések lehetnek. Emellett pályamunkásokból, jegyvizsgálókból, forgalmistákból, kocsirendezőkből és felsővezetékszerelőkből is hiány van”, és a legtöbben már a 300 órás túlórakeretüket is kimerítették szeptember végére.

Válaszában Ágh Péter államtitkár azt írta, hogy a MÁV-Volán csoportnál a betöltendő pozíciók aránya mindössze 3,26 százalék volt augusztus 31-én, ami 1828 álláshelyet jelent. „Ezek alapján szeretném visszautasítani a képviselő úr vádjait, hiszen nincs a MÁV-Volán Csoportnál általános létszámhiány”. Majd az államtitkár arra is kitért, hogy a MÁV hálózatán közlekedő személyszállító vonatok fajlagos, azaz egy vonatra eső késése 2023 első felében 6,1 perc volt.

photo_camera Lázár János és Ágh Péter a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Emellett felhozta azt is, hogy a vonatkésés- és kimaradás miatti visszatérítésekre 2023 első felében 4 710 545 forintot fizettek ki, belföldi átalány-kártérítés miatt pedig 3 005 751 forintot. A MÁV szabályzata szerint vasúthibánál átalány-kártérítés akkor jár, ha a vonat legalább 30-119 percet késett (25 százalék), 120 perc késés után pedig a jegy 50 százalékát térítik vissza. Az átalány-kártérítés számításának alapja a menetjegy árának a késett vonatra eső része, menettérti útra kiadott menetjegy esetén a menettérti jegy árának azon útra (oda vagy vissza) eső része, amely út során az utas a késést elszenvedte. De ha az átalány-kártérítés számított összege nem haladja meg az 1 000 forintot, azt a MÁV nem fizeti ki.

Arra a kérdésre, hogy mennyibe került a MÁV-nak a pótlóbuszok megrendelése 2023 év első felében a járatkimaradások miatt, Ágh Péter azt írta, hogy

168 115 633 forintot fizettek ki.

Az államtitkár egy másik válaszában arról írt, hogy 2023 első felében a villamos mozdonyoknál a vonatmotorok meghibásodása okozott leggyakrabban késéseket, míg a dízeleknél az üzemanyagrendszerekkel volt gond.