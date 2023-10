Nargesz Mohammadi kapta a Nobel-békedíjat

Nargesz Mohammadi kapja 2023-ban a Nobel-békedíjat, jelentették be péntek délelőtt Norvégiában, amiért hosszú ideje, jelentős személyes árat is vállalva küzd az iráni nők elnyomása ellen. Mohammadi jelenleg is börtönben ül, számos alkalommal tartóztatták már le korábban. Eddig 13 alkalommal vették őrizetbe, öt alkalommal ítélték el, és összesen 31 évnyi börtönre, illetve 154 ostorcsapásra ítélték, hangsúlyozta Berit Reiss-Andersen, a norvég Nobel Bizottság vezetője.



Mohammadi több mint egy évtizede küzd az iráni nők szabadságjogaiért, illetve a rendszerszintű elnyomás ellen.

A norvég bizottság bejelentése szerint az idei díjjal az iráni nők küzdelmeit is ismerik el, akik küzdenek az őket számtalan eszközzel elnyomni akaró rezsim ellen. A díj elismerése annak a nagyon fontos munkának, amit az egész mozgalom végez, és melynek Mohammadi az egyik vezetője. Az indoklás során elhangzott, remélik, hogy a díj bátorítást jelent is a csoportnak, hogy folytassák a küzdelmüket.

Mivel Mohammadi jelenleg börtönben van, de a norvég bizottság képviselői szerint az iráni rezsim helyes döntést hozna, ha kiengednék a decemberi díjátadóig. A bejelentés utáni sajtótájékoztató során Reiss-Andersen egyetértett azzal a felvetéssel, hogy Mohammedi díjazásával nemcsak az iráni nők, de általában, világszerte a szabadságjogukért küzdő nők melletti kiállásként is érthető.

A bejelentés során hangsúlyozták, hogy az elmúlt év során heves tüntetések zajlottak Iránban, melyek 2022 szeptemberében, a 22 éves Masha Amini halála után törtek ki.

A többi Nobel-díjjal szemben a Békedíjat nem Svédországban, hanem Norvégiában adják át. Hogy miért döntött így Alfred Nobel, az a mai napig rejtélyes, az egyik lehetséges válasz szerint Svédország korábbi militarizmusa állhatott a döntés mögött. A békedíjról egy norvég bizottság dönt, melynek tagjait a norvég parlament tagjaiból választják ki.

És ugyan minden évben terjedni kezd, hogy ki mindenkit jelöltek Nobel-békedíjra, valójában ez nem jelent többet annál, minthogy a norvég Nobel-bizottsághoz határidőig megérkezett az őt jelölő levél egy erre jogosult személytől. Erről nyáron a Lakmusz írt hosszabban, miután a magyar közösségi oldalakon terjedni kezdett, hogy Böjte Csaba is jelölt. Mint a cikkből kiderült, a 2023-as Nobel-békedíjra 259 személyt és 92 szervezetet jelöltek erre jogosult emberek. Hivatalos névsort azonban nem hoznak nyilvánosságra, és a jelöltek névsora 50 évig titkos információ.