Paul Pogba B próbája is megbukott a doppingteszten

Négyéves eltiltást is kaphat Paul Pogba, a Juventus francia válogatott labdarúgója, miután a B mintájának vizsgálata is pozitív eredményt hozott a doppingteszten, írja az MTI.

photo_camera Fotó: ISABELLA BONOTTO/AFP

Az ANSA olasz hírügynökség pénteken azt írta, hogy a középpályás B mintájában is szintetikus tesztoszteron nyomaira bukkantak. A játékostól augusztus 20-án, az Udinese elleni bajnoki mérkőzés után vettek mintát, érdekesség, hogy Pogba azon a meccsen pályára sem lépett. Szeptember közepén derült ki, hogy fennakadt a doppingellenőrzésen, játékjogát akkor ideiglenesen felfüggesztették.

Ügynöke akkor rögtön közölte, hogy Pogbának soha nem állt szándékában megszegni a szabályokat. A klasszis labdarúgó azzal, hogy a B próba is igazolta a tiltott szer használatát, akár négyéves eltiltást is kaphat. A szerződése a Juventusnál 2026 júniusában jár le. A 30 éves Pogba tavaly tért vissza a torinói csapathoz a Manchester Unitedtől, de az előző szezonban sérülése miatt alig játszott, így tavaly a végül ezüstérmes francia válogatott világbajnoki keretéből is kimaradt.