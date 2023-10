A hét, amikor a smucig svédek csak két Nobelt adtak nekünk

Kedves olvasók, itt a hétvége és vele a közelmúlt ködébe vesző hétköznapok cikkei, vagyis hát a 444 cikkeinek azon töredéke, amelyet a hírlevelező önkénye kiválogat. Aki nem elégedett, az más hírlevelekkel vigasztalódhat :(

Milyen díjat érdemel a magyar oktatáspolitika?

Karikó Katalin és Krausz Ferenc

Ezen a héten nem nagyon lehetett nem észre venni egy különös kontrasztot. Két magyar is Nobel-díjat kapott, mindketten hálásak azért a tudásért, amelyet az iskolában (a kommunista oktatási rendszerben) megszereztek, de mindketten külföldön futottak be lenyűgöző karriert. (Hány Nobel-díjasunk is van? És mennyire magyarok? Lemértük centire!)

A magyar kormány persze büszke és gratulál, de a háttérben ott motoszkál legalább két kellemetlen kérdés. Van-e olyan jó az Orbán-rendszer iskolája, mint a Kádár-rendszeré volt? (Azon most ne bosszankodjunk, hogy akár olyan is lehetne, mint a tőlünk fényévekre lévő lengyel. És a finnekkel meg aztán tényleg ne jöjjön senki, mert nem állok jót magamért!) Vagyis: lesznek olyan Nobel-díjasaink 40-50 év múlva, akik itt járták az iskolát? És a második kérdés, hogy vajon hány százaléka marad itt a magyar tudományt és művészeteket felvirágoztatni képes legjobbaknak? Ahogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc mondta: óriási a jelentősége, hogy a tanári szakma becsületét minél előbb próbáljuk meg maximálisan helyreállítani.

Közben a valóság ott van Diószegi-Horváth Nóra sorozatában, aki az olvasóinktól kapott számos történetet dolgozza fel. Ezen a héten például azt, hogy hol vannak konténertantermek, és milyen bennük tanulni? Meg hogy mi van (lincshangulat) és mi nincs (tanár) óvodákban, zeneiskolában, technikumban... A tanárhiány miatti feszengést ugyanakkor sikerült megoldania a kormánynak: ezentúl nem készítenek róla statisztikát.

Lengyel választás

Fotó: Vivien Cher Benko/MTI/MTVA

Ha már így szóba hoztam őket: három remek cikkel hangolódtunk a jövő hétvége nagy eseményére. Egy kutatást ismertettünk arról, hogy egészen mást gondolnak Oroszországról a magyarok és a lengyelek. Megnéztük a menekültekről szóló megrázó filmet, amely a kampány központi elemévé vált. És Varsóban interjúztunk egy újbaloldali képviselővel, aki elmondta, mit tanult a PiS-vezér Jarosław Kaczyński Orbán Viktortól.

Szlovák választás

Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

A múlt vasárnapi választás óta is zajlik az élet Szlovákiában: a kormány visszaállítja a határellenőrzést a magyar határon, míg a szlovák államfő felfüggesztette a fegyverszállításokat Ukrajnának. Hétfői háttércikkünkben jeleztük, hogy még egyáltalán nem biztos, hogy Robert Fico lesz a miniszterelnök, de most úgy tűnik, egyelőre ragaszkodik ehhez. A kampányban amúgy deepfake hangfelvételekkel és Kreml-propagandával igyekeztek összezavarni a szavazókat, amiről eszembe is jut a...

Magyar választás

Fotó: MILOS MISKOV/Anadolu Agency via AFP

Volt egy gyenge pontja a Fidesznek az európai parlamenti választásokon. Már nincs. Most először simán összejöhet a kétharmad itt is, írja Haszán Zoltán, aki szerint egy kis trükközéssel a borítékolható fölényes sikert még biztosabbá tette a Fidesz.



Magyar gazdaság

Fotó: Németh Dániel/444

Eddig bírta a költségvetés: 900 milliárddal nagyobb lesz a kormányzati deficit, kisebb lesz a gazdasági növekedés. Nagy Márton azt mondja, a költségvetés nem azért van bajban, mert az állam pazarló. És mit mondanak a számok? Azokról a számokról nem is beszélve, amelyek szerint az idei nyár 175 ezres visszaesést hozott a Balatonnál, a budapesti turizmusnak nem adott túl sokat az atlétikai vb.

Közben a lényeg változatlan:

Fotó: Vajda Réka

Lassan egy hete nem fér hozzá rendesen a számlájához az MBH több ezer vállalati ügyfele

20 nappal a megalakulása után 2 százalékra mérték – utánajártunk a Vona-párt csodájának

Felszállok a villamosra, több az őrült, mint a normális ember – ilyen lett a régóta várt Magyarázat mindenre

Kínai mérnökök munka közben Fotó: STR/AFP