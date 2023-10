Háborúban állunk, jelentette ki az izraeli miniszterelnök

Egy meglepetésként ható támadás során a Hamász iszlamista fegyveres csoport több tucat fegyverese beszivárgott Dél-Izraelbe.

Több mint tíz olyan izraeli települést támadtak meg, amely közel van a palesztin fennhatóság alatt álló Gázai övezethez. Ezek közül hétben még helyi idő szerint délben is bent voltak.



A támadásokban mintegy 700 ember sebesült meg, és legalább 44 izraeli halt meg izraeli tisztviselők szerint.

A Hamász egyik magas rangú parancsnoka azt állítja, hogy több ezer rakétát lőttek ki Izraelre. A palesztin fegyveres csoport „úgy döntött, hogy elég volt”.

Izrael szemmel láthatóan nem volt felkészülve erre a támadásra, ami a hírszerzésük történelmi kudarcaként értékelhető.

De a sokkból felocsúdva az izraeli hadsereg erőteljes ellencsapásokat indított, ezek is több halálos áldozattal jártak már.

Izraelt szombaton kora reggel meglepetésszerű támadás érte a Hamász részéről, ami az elmúlt évek egyik legsúlyosabb eszkalációja volt a zsidó állam és az iszlamista fegyveres csoport között - írja a Politico. Az Izraelre kilőtt rakéták sortüzét az ország déli részét Gázából megtámadó több tucatnyi fegyveres akciója kísérte.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette: „Háborúban állunk, és győzni fogunk”.

photo_camera Izraeli tűzoltók dolgoznak a támadás utáni romok között Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

Mohammed Deif, a gázai központú Hamász csoport de facto vezetője a támadások előtt hangfelvételre rögzített üzenetet adott ki, amelyben bejelentette az „Al-Aksza vihar hadművelet” kezdetét - utalva a kelet-jeruzsálemi Templom-hegyen álló szimbolikus mecsetre. „Elég volt” - mondta, és felszólította a palesztinokat, hogy fogjanak fegyvert Izrael ellen.

Mahmúd Abbász palesztin elnök szerint népének joga van megvédeni magát a „telepesek és a megszálló csapatok terrorja” ellen.

Ablakokból készített, s az izraeli tévékben is bemutatott videofelvételek szerint nem csak gyalogos fegyveresek hatoltak izraeli területre, hanem járműveken közlekedő, állig felfegyverzett Hamász-csoportok is, melyek az övezettől távolabbi területekre is eljutottak. A helyi tévé négy halottról számolt be egy direkt becsapódás nyomán a Negev-sivatag Kuszeife nevű, beduinok lakta településén.

Az izraeli mentőszolgálat nem sokkal dél előtt kiadott közleménye szerint legalább 22 izraeli halt meg és 500 sebesültről tudnak. Kora délután már 44 halottról és több 700 sebesültről szólnak a hírek.

photo_camera Füstfelhő Gáza városa fölött Fotó: MOHAMMED ABED/AFP

Az MTI helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a Raim erdőnél az ország déli részén egy a fiatalok által kedvelt rendezvényt tartottak, amelyet fegyveres hamászosok leptek meg. A fiatalok menekülni próbáltak, segítséget hívtak az izraeli biztonságiaktól, a tévé szerint sokan megsebesültek. Mintegy húsz helyen folynak harcok a Hamász fegyvereseivel, akik megtámadtak többek közt egy izraeli rendőrörsöt is. A szderoti polgármester felszólította városa és környékének lakosait a televízióban, hogy tartózkodjanak bezárt ajtók mögött óvóhelyeiken, semmiképpen ne menjenek az utcákra.

Joáv Galant védelmi miniszter széleskörű, azonnali mozgósítást rendelt el a tartalékos erőknél. A jogrendszer átalakítása ellen a tartalékos szolgálat megtagadásával tiltakozó Áhim Benesek, vagyis bajtársak nevű szervezet felszólította tagjait, hogy vonuljanak be behívásuk esetén. A szervezők bejelentették, hogy elmarad a szokásos százezres szombat esti tömegtüntetés, melyet negyvenedik hete tartanak a jogrend átalakítása ellen.

A szombati munkaszüneti nap, és sátoros ünnep ellenére a hadsereg szóvivője felszólította a vallásosokat, hogy kapcsolják be rádiójukat, tévéjüket, hogy értesüljenek a biztonságiak esetleges felhívásairól. Ugyanakkor a vezetékek megsérülése miatt számos helyen megszűnt az áramszolgáltatás, és a folyamatos rakétatámadás miatt jelenleg nem tudják helyreállítani a szolgáltatást.

photo_camera Elesett palesztin fegyvereseket gyászol a családjuk Gázában Fotó: EYAD BABA/AFP

„Az Egyesült Államok Izrael mellett áll”

- írta az amerikai ügyvivő, Stephanie Hallett, akit elborzasztottak a Dél-Izraelből érkező képek, amelyeken „a gázai terroristák keze által megölt és megsebesített civilek láthatók”. Az EU is elítélte a támadásokat: „Ez a terrorizmus legmegvetendőbb formája. Izraelnek joga van megvédeni magát az ilyen szörnyű támadásokkal szemben” - jelentette ki Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Magyarország elítéli az Izraelt szombat hajnalban ért terrortámadást, elismeri Izrael önvédelemhez fűződő jogát, és őszinte együttérzését fejezi ki a veszteségek miatt - írta Szijjártó Péter külügyminiszter. A tel-avivi magyar nagykövetség munkatársai épségben vannak, folyamatosan tartják velük a kapcsolatot, és folyamatosan veszik fel a kapcsolatot azokkal a magyar állampolgárokkal, akik konzuli védelemre regisztráltak. Az Izraelben tartózkodó magyarokat arra kérik, hogy bármilyen baj esetén azonnal forduljanak a magyar nagykövetséghez - írta a miniszter, megjegyezve, hogy eddig még nem érkezett segélykérés.

photo_camera Izraeli mentőcsapatok ellátnak egy idős férfit, aki egy rakétatámadás során közvetlen találatot kapott épület bejáratánál ül egy széken Askelonban. Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

A Hezbollah libanoni fegyveres csoport gratulált a Hamász harcosainak a Gázából izraeli területre való behatoláshoz, de - a Guardian értékelése szerint - óvatosan megfogalmazott nyilatkozat arra utal, hogy jelenleg elzárkóznak a konfliktusban való részvételtől, és eloszlatják azokat az aggodalmakat, hogy az északi határon keresztül lőni kezdenék Izraelt.

Nem meglepő módon Irán is üdvözli a fejleményeket: Ali Hámenei legfelsőbb vezető tanácsadója gratulált „a palesztin harcosoknak”, és Irán támogatásáról biztosította őket „Palesztina és Jeruzsálem felszabadításáig”.

Ellencsapás

Az izraeli légierő szerint vadászgépeik 17 katonai létesítményt és 4 operatív parancsnoki központot találtak el, amelyek a Hamászhoz tartoznak.

Magyar idő szerint délután fél 2-kor, amikor ezt a cikket lezárom, a Guardian szerint legalább egy ember meghalt a Gázai övezetben az izraeli megtorló légicsapásokban, és öt Hamász-katonát öltek meg Izraelen belül.



Első értékelések

Ami ma reggel történt, arra nem volt példa az elmúlt több mint 15 évben, amióta a Hamász átvette az ellenőrzést Gáza felett - olvasható a BBC szerkesztőjének kommentárjában. Ezt megelőzte az izraeliek és a palesztinok közötti, hónapok óta tartó fokozott mértékű erőszak és növekvő feszültség, bár ennek nagy része nem Gázában, hanem Ciszjordániában összpontosult, amely 1967 óta Izrael által megszállt terület, és amely Jeruzsálem és a jordániai határ között húzódik. Arra lehet számítani, hogy az izraeliek nagyon erőteljes válaszlépéseket tesznek, a helyzet gyorsan fog alakulni és tovább eszkalálódni. Az egyik nagy kérdés, hogy mi történik most - nemcsak Gázában és környékén -, hanem mi történik Jeruzsálemben és Ciszjordániában, ahol hónapok óta ismétlődő és egyre súlyosbodó erőszakos cselekmények zajlanak a palesztin fegyveres csoportok és az izraeli biztonsági erők és telepesek között.

photo_camera Palesztinok ünneplik a támadást Ciszjordániában Fotó: JAAFAR ASHTIYEH/AFP

A Guardian háborús tudósítója szerint a Hamász Izrael elleni meglepetésszerű támadása a Jom Kipur-i háború 50. évfordulóján a hírszerzés örökre szóló kudarcaként fog emlékezetes maradni. Néhány óra leforgása alatt több tucat gázai fegyveres törte át a határkerítést Izrael déli részén, meglepve a helyi katonai állásokat. A fegyveresek izraelieket raboltak el és gyilkoltak meg a déli határ menti településeken, és számos helyen filmre vették a támadásukat, miközben előrenyomultak. Egy alkalommal egy gázai televíziós újságíró Izrael területéről tudósított az egyik támadásról - ez szinte felfoghatatlan jelenet Peter Beaumont szerint.

Míg az égboltot felszabdaló több ezer rakéta képe az évek során megszokottá vált, a Hamász támadó csapatairól készült felvételek olyan jeleneteket mutattak, amelyeknek a legtöbb izraeli nem volt szemtanúja: palesztin járőrözés olyan városok utcáin, mint Szderót, egy kibuc kapujának felrobbantása, autókra és gyalogosokra leadott lövések. Az izraeliek nem volt felkészülve ezekre a képsorokra, ők is úgy tudták, hogy a palesztin társadalom izraeli megfigyelése rendkívül kifinomult és rendkívül erőteljes, a Hamász tevékenysége meg aztán nagyító alatt van a nap 24 órájában.

photo_camera Az izraeli ellencsapásban meghalt palesztin testét hozzák ki a romok közül Erezben Fotó: BASHAR TALEB/AFP

Nem véletlen, hogy a BBC értesülése szerint izraeli kormányzati tisztviselők már arról beszélnek, hogy komoly vizsgálatot indítanak annak kiderítésére, hogyan nem látták előre ezt a nagyszabású és jól koordinált Hamász-támadást.