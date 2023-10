Szántanál holnap? Csak mert lesz egy kis porvihar

Vasárnap hidegfront vonul át az országon, átmeneti erős lehűlést okozva. A front átvonulását erős, több helyen viharos szél kísérheti, és a szántóföldek állapotától függően egyes helyeken porvihar is kialakulhat - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az Északkelet-Európát elárasztó hideg, sarkvidéki eredetű légtömegből Magyarország is kap „egy kis ízelítőt”, a hidegfront néhány óra alatt át is robog az országon, átmeneti jelentős lehűlést okozva. Sokfelé erős, főleg a front közvetlen környezetében nagyobb területen is viharos lökések kísérhetik az északnyugatira, majd északira forduló szelet. A front mögött a délutáni órákra veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések az esti órákig még előfordulhatnak. (MTI)